Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Diare

, Senin, 04 September 2023 |18:10 WIB
Diare
Diare (Foto: Freepik.com)
A
A
A
Umum

Diare adalah peningkatan frekuensi buang air besar atau penurunan bentuk tinja. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus dan alergi makanan.

Diare juga merupakan buang air besar lebih sering dengan kondisi tinja encer atau cair. Pada umumnya disebab oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, parasit dan bakteri.

Diare perlu dibedakan dari empat kondisi lainnya. Meskipun kondisi ini dapat menyertai diare, namun kondisi ini sering menjadi penyebab yang berbeda dari diare.

1. Inkontinensia tinja, yang merupakan ketidakmampuan untuk mengontrol (menunda) buang air besar sampai waktu yang tepat, misalnya, sampai seseorang bisa sampai ke toilet.

2. Urgensi rektal, yaitu dorongan tiba-tiba untuk buang air besar yang begitu kuat sehingga jika toilet tidak segera tersedia akan ada inkontinensia.

3. Evakuasi tidak lengkap, yang merupakan sensasi bahwa buang air besar lain diperlukan segera setelah buang air besar, namun ada kesulitan buang air besar lebih lanjut untuk kedua kalinya.

4. Evakuasi tidak lengkap, yang merupakan sensasi bahwa buang air besar lain diperlukan segera setelah buang air besar, namun ada kesulitan buang air besar lebih lanjut untuk kedua kalinya

Buang air besar segera setelah makan

Diare umumnya dibagi menjadi dua jenis, akut dan kronis:
  • Diare akut berlangsung dari beberapa hari hingga seminggu.
  • Diare kronis dapat didefinisikan dalam beberapa cara tetapi biasanya berlangsung lebih dari tiga minggu.

Gejala

Gejala yang terkait dengan diare tergantung pada penyebab dan jenis diare.

Jika ada komponen sekresi besar untuk diare jika buang air besar sering dan berair. Nyeri tidak umum, dan tidak ada tanda-tanda peradangan:
  • Mual dan muntah
  • Lemas dan pusing
  • Sakit perut dan kram
  • Demam
  • Munculnya darah pda feses

Penyebab

Penyebab paling umum dari diare akut adalah infeksi

Pencegahan

Berikut pencegahan diare:
  • Menjaga kebersihan diri
  • Menjaga kebersihanan makanan
  • Cuci tangan sebelum makan
  • Cuci sayur dan buah sebelum dikonsumsi
  • Minum air yang telah dimasak

Berita Lainnya
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068971/baru-40-hari-menikah-istri-gugat-cerai-suami-karena-mandi-1-kali-dalam-sebulan-WBPwDT7jdY.jpg
Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/29/481/3068964/influencer-bertubuh-gemuk-ini-bagikan-pengalaman-mengejutkan-alami-body-shaming-saat-liburan-ve0Xygr1aa.jpg
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069417/tips-diet-benar-untuk-dapatkan-body-goals-yang-sesuai-gimana-caranya-3dyDJe57xC.jpg
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069412/seberapa-hebat-sih-manfaat-gularamah-untuk-pola-hidup-sehat-3Rwd6h9bAF.jpg
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
https://img.okezone.com/okz/400/content/2024/09/30/481/3069406/punya-badan-yang-body-goals-tanpa-merasa-tertekan-gularamah-jawabannya-ljRwktqR8q.jpg
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Info Penyakit Lainnya
AIDS
Diabetes
Gagal Ginjal Akut
Cacar Monyet
Batu Ginjal
More
Advertisement
Advertisement