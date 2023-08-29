Skoliosis adalahkelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan membentuknya tulang belakang seperti huruf C. Skoliosis biasanya muncul pada saat masih kecil atau remaja.

Untuk memeriksa skoliosis, dokter akan menyuruh pasien membungkuk dari pinggang, dan metode tersebut ini akan terlihat tulang belakang melengkung atau tidak.

Skoliosis yang didiagnosis selama masa remaja dapat berlanjut hingga dewasa. Semakin tulang belakang Anda melengkung, semakin besar kemungkinannya untuk memburuk dari waktu ke waktu. Jika Anda memiliki skoliosis di masa lalu, mintalah dokter memeriksa punggung secara teratur.