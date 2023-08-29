HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Skoliosis

, Selasa, 29 Agustus 2023 |14:55 WIB
Skoliosis

Umum

Skoliosis adalahkelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan membentuknya tulang belakang seperti huruf C. Skoliosis biasanya muncul pada saat masih kecil atau remaja.

Untuk memeriksa skoliosis, dokter akan menyuruh pasien membungkuk dari pinggang, dan metode tersebut ini akan terlihat tulang belakang melengkung atau tidak.

Skoliosis yang didiagnosis selama masa remaja dapat berlanjut hingga dewasa. Semakin tulang belakang Anda melengkung, semakin besar kemungkinannya untuk memburuk dari waktu ke waktu. Jika Anda memiliki skoliosis di masa lalu, mintalah dokter memeriksa punggung secara teratur.

Gejala

Beberapa gejala skoliosis meliputi:
  • Kelainan pada tulang punggung
  • Bahu, pinggang, atau pinggul yang terlihat tidak rata
  • Satu tulang belikat yang terlihat lebih besar
  • Tulang rusuk yang menonjol

Penyebab

Penyebab utama skoliosis meliputi:

 

  • Nyeri punggung bawah
  • Nyeri dan mati rasa di kaki (dari saraf terjepit)
  • Kelelahan karena ketegangan otot
  • Kesulitan bernafas karena kurva tulang bagian atas

 

Faktor Risiko

Pada skoliosis idiopatik, riwayat keluarga dan genetika dapat menjadi faktor risiko. Jika Anda atau salah satu anak memiliki kondisi ini, pastikan anak-anak yang lain melakukan pemeriksaan secara teratur.

Pencegahan

Tidak ada cara untuk mencegah skoliosis. Jadi lupakan desas-desus yang mungkin pernah Anda dengar, seperti cedera olahraga masa kanak-kanak yang menyebabkan skoliosis.

Demikian juga, jika anak-anak di sekolah, orangtua mungkin khawatir tentang berat buku teks yang mereka bawa. Sementara ransel yang berat dapat menyebabkan sakit punggung, bahu, dan leher, jika tidak menyebabkan skoliosis.

Cara seseorang berdiri atau duduk tidak mempengaruhi terjadinya skoliosis. Tetapi tulang belakang yang melengkung dapat menyebabkan kemiringan yang nyata. Jika anak tidak dapat berdiri tegak, mintalah dokter Anda untuk melihat kondisi tulang belakang mereka.

