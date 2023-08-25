Pada umumnya gejala kanker payudara berupa:
- Benjolan di payudara
- Puting susu ketarik, atau keluar cairan
- Kelainan pada kulit payudara
- Benjolan di ketiak dan pembengkakan lengan
Cara Deteksi Dini Sederhana
1. SADARI (pemeriksaan payudara sendiri)
SADARI bisa dilakukan di manapun berikut cara SADARI (pemeriksaan payudara sendiri):
- Periksa jika adanya benjolan, lakukan setiap bulan, dimulai pda usia 20 tahun.
- SADARI bisa dilakukan dalam posisi berdiri atau berbaring.
- Lalu, lakukan perabaan secara perlahan pada payudara dan ketiak.
- Kebiasaan ini juga bisa dilakukan saat mandi.
2. Pemeriksaan untuk deteksi dini
Berikut beberapa pemeriksaan dengan deteksi dini:
- Screening rutin bisa dilakkukan setiap 2 tahun sekali, pda wanita usia lebih dari 50 tahun.
- Sementara pada wanita risiko tinggi, pemeriksaan berkala bisa dimulai pada usia 40 tahun.
- Pemeriksaan dapat berupa:USG payudara dan mamogram.
- Konsultasikan ke dokter untuk cara pemeriksaan yang baik untuk Anda