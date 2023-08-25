HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kanker payudara

, Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:11 WIB
Kanker payudara
Kanker Payudara
Umum

Kanker payudara merupakan keganasan pada jaringan payudara dan menjadi kanker terbanyak pada wanita di Indonesia. Lebih dari 80 persen kasus kanker payudara ditemukan berada pada stadium lanjut.

Gejala

Pada umumnya gejala kanker payudara berupa:
  • Benjolan di payudara
  • Puting susu ketarik, atau keluar cairan
  • Kelainan pada kulit payudara
  • Benjolan di ketiak dan pembengkakan lengan
Cara Deteksi Dini Sederhana

1. SADARI (pemeriksaan payudara sendiri)

SADARI bisa dilakukan di manapun berikut cara SADARI (pemeriksaan payudara sendiri):
  • Periksa jika adanya benjolan, lakukan setiap bulan, dimulai pda usia 20 tahun.
  • SADARI bisa dilakukan dalam posisi berdiri atau berbaring.
  • Lalu, lakukan perabaan secara perlahan pada payudara dan ketiak.
  • Kebiasaan ini juga bisa dilakukan saat mandi.
2. Pemeriksaan untuk deteksi dini

Berikut beberapa pemeriksaan dengan deteksi dini:
  • Screening rutin bisa dilakkukan setiap 2 tahun sekali, pda wanita usia lebih dari 50 tahun.
  • Sementara pada wanita risiko tinggi, pemeriksaan berkala bisa dimulai pada usia 40 tahun.
  • Pemeriksaan dapat berupa:USG payudara dan mamogram.
  • Konsultasikan ke dokter untuk cara pemeriksaan yang baik untuk Anda

Pencegahan

Berikut beberapa pencegahan pada kanker payudara:
  • Menerapkan gaya hidup sehat
  • Mengurangi konsumsi makanan berlemak
  • Menjaga berat badan ideal
  • Membatasi konsumsi alkohol

Baru 40 Hari Menikah, Istri Gugat Cerai Suami karena Mandi 1 Kali dalam Sebulan
Influencer Bertubuh Gemuk Ini Bagikan Pengalaman Mengejutkan, Alami Body Shaming saat Liburan
Tips Diet Benar untuk Dapatkan Body Goals yang sesuai, Gimana Caranya?
Seberapa Hebat Sih Manfaat Gula Ramah untuk Pola Hidup Sehat?
Punya Badan yang Body Goals Tanpa Merasa Tertekan? Gula Ramah Jawabannya!
