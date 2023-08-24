HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kanker paru

, Kamis, 24 Agustus 2023 |14:37 WIB
Kanker paru
Umum

Kanker paru adalah tumor ganas yang menyerang organ paru. Faktanya, lebih dari 80 persen penderita kanker paru adalah perokok aktif atau perokok pasif.

Gejala

Beberapa gejala kanker paru yaitu:

 

  • Batuk disertai darah
  • Sakit/nyeri dada
  • Sesak Nafas

 

Faktor Risiko

Beberapa faktor risiko kanker paru meliputi:
  • Usia mulai merokok. Makin muda usia makin besar risikonya
  • Banyak jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari
  • Lama kebiasaan merokok

Pencegahan

Pencegahan kanker paru meliputi:
  • Jangan pernah mencoba untuk mulai merokok
  • Bila sudah merokok: Hentikan
  • Hindari asap rokok dimanapun
  • Patuhi peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja
Pengobatan kanker paru:
  • Operasi jika masih memungkinkan
  • Kemoterapi atau terapi jenis target untuk jenis tertentu
  • Radioterapi

