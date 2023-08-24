Kanker paru
Redaksi
, Kamis, 24 Agustus 2023 |14:37 WIB
Kanker Paru (Foto: Freepik.com)
Umum
Gejala
Faktor Risiko
Pencegahan
Umum
Kanker paru adalah tumor ganas yang menyerang organ paru. Faktanya, lebih dari 80 persen penderita kanker paru adalah perokok aktif atau perokok pasif.
Gejala
Beberapa gejala kanker paru yaitu:
Batuk disertai darah
Sakit/nyeri dada
Sesak Nafas
Faktor Risiko
Beberapa faktor risiko kanker paru meliputi:
Usia mulai merokok. Makin muda usia makin besar risikonya
Banyak jumlah batang rokok yang dihisap setiap hari
Lama kebiasaan merokok
Pencegahan
Pencegahan kanker paru meliputi:
Jangan pernah mencoba untuk mulai merokok
Bila sudah merokok: Hentikan
Hindari asap rokok dimanapun
Patuhi peraturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja
Pengobatan kanker paru:
Operasi jika masih memungkinkan
Kemoterapi atau terapi jenis target untuk jenis tertentu
Radioterapi
Topik Artikel :
Cari Penyakit
Gejala Kanker Paru
Bahaya Kanker Paru
Kanker Paru
Mengenal Kanker Paru
