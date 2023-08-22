HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kanker hati

, Selasa, 22 Agustus 2023 |14:03 WIB
Kanker hati
Kanker Hati (Foto: Freepik.com)
Umum

Kanker hati atau Karsinoma Hepto Seluler (KHS merupakan tumor ganas hati primer yang sering dijumpai di Indonesia. KHS merupakan tumor ganas dengan prognosis yang amat buruk, di mana umumnya penderita meninggal dalam waktu 2-3 bulan setelah diagnosisnya ditegakkan.

Hal ini umunya karena penderita datang terlambat ke pusat kesehatan ataupun dokter. Hal lainnya juga karena hampir 90 persen kasus kanker hati disertai sirosis hati.

Liver adalah organ yang sangat liat dan kuat, namun jika telah diserang kanker, kondisinya bisa menurun dengan cepat dan bisa membawa kematian. Setiap pasien dan keluarganya harus mengetahui, sehingga bisa melakukan antisipasi dan perawatan secepatnya.

Gejala

  • Nyeri di bagian kanan atas wilayah abdomen akubat meregangnya pembungkus liver yang kaya dengan syaraf. Liver mungkin akan membengkak ke bawah batas tulang rusuk dan nyeri ketika diraba
  • Hilangnya nafsu makan dan turunnya berat badan
  • Kelelahan yang diikuti koma akibat penumpukan amonia dalam tubuh
  • Nyeri tulang, gejala syaraf dengan otak, dan tersumbatnya usus sebagai bukti penyakit yang sudah lanjut
  • Penguningan mata dan kuku serta tinja berwarna tanah liat

Penyebab

Penyebab kanker liver/hati, seperti kanker lainnya tidak memiliki penyebab yang tunggal dan jelas. Namun ada beberapa keadaan yang dapat meningkatkan resiko kanker hati, yaitu:

  • Hepatitis kronis
  • Krasinogen (bahan kimia penyebab kanker)
  • Sirosis atau jaringan parut pada liver
  • Paparan radiasi

