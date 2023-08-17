Umum

Secara patogenesis, abses hati dibagi atas dua golongan yang pertama abses amuba (disebabkan oleh infeksi amuba adalah semacam parasit) dikaitkan dengan bentuk invasif dari infeksi entamoeba histoltyca.



Selain itu ada pula abses piogenik, yang dikaitkan dengan penyebaran mikoorganisme dari fokus infeksi lain yang umumnya intra abnominal.

Jenis Abses Hati



1. Abses Piogenik



Pada abses piogenik, infeksi pada hati melalui arteri hepatica, vena porta, dan empedu. Meskipun penyebab abses piogenik bermacam-macam mikoorganisme, paling sering terdapat adalah: Escherichia coli, klebsialla, proteus, dan pseudomonas gram negatif, ada juga bakteria gram positif seperti staphylococcus faecalis.



2. Abses Amuba



Peristiwa dari abses amuba, secara epidemiologis dikaitkan dengan peristiwa dari amubasiasis intestinal (usus halus) yang umumnya ditemukan pada lingkungan yang kurang higienis. Penularan biasanya terjadi melalui makanan atau minuman yang mengandung kista dari parasit (E. histolytica).