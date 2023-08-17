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Abses hati

, Kamis, 17 Agustus 2023 |17:13 WIB
Abses hati
Abses Hati
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Umum

Secara patogenesis, abses hati dibagi atas dua golongan yang pertama abses amuba (disebabkan oleh infeksi amuba adalah semacam parasit) dikaitkan dengan bentuk invasif dari infeksi entamoeba histoltyca.

Selain itu ada pula abses piogenik, yang dikaitkan dengan penyebaran mikoorganisme dari fokus infeksi lain yang umumnya intra abnominal.

Jenis Abses Hati

1. Abses Piogenik

Pada abses piogenik, infeksi pada hati melalui arteri hepatica, vena porta, dan empedu. Meskipun penyebab abses piogenik bermacam-macam mikoorganisme, paling sering terdapat adalah: Escherichia coli, klebsialla, proteus, dan pseudomonas gram negatif, ada juga bakteria gram positif seperti staphylococcus faecalis.

2. Abses Amuba

Peristiwa dari abses amuba, secara epidemiologis dikaitkan dengan peristiwa dari amubasiasis intestinal (usus halus) yang umumnya ditemukan pada lingkungan yang kurang higienis. Penularan biasanya terjadi melalui makanan atau minuman yang mengandung kista dari parasit (E. histolytica).

Gejala

Gejala abses hati antara lain ialah:

  • Demam
  • Nyeri dari hati, pembesaran dan nyeri tekan hati/liver
  • Menggigil
  • Mual dan muntah-muntah
  • Sesak nafas
  • Merah, bengkak di atas abses
Diagnosis yang harus dilakukan antara lain:
  • Kombinasi test serologi dan ultrasonografi (USG)
  • Pengamatan gejala, pemeriksaan jasmani tubuh

 

Pencegahan

Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antimuba, antara lain:

  • HCL -Emetin
  • Retonidazole
  • Khloroquin

 

 

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