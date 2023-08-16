HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Histerektomi

, Rabu, 16 Agustus 2023 |11:49 WIB
Histerektomi
Mengenal Histerektomi
Umum

Histerektomi adalah pengangkatan rahim atau uterus dengan metode pembedahan. Keputusan menjalani histerektomi tidak boleh dianggap remeh.

Jika Anda ingin melakukan histerektomi Anda tidak dapat hamil. Pada wanita muda yang melakukan histerektomi atau pengangkatan ovarium, harus ditangani dengan terapi sulih hormon (TSH).

Inilah jenis-jenis histerektomi yang perlu Anda ketahui:

1. Histerektomi Vaginal
Histerektomi dilakukan melalui vagina sebagai ganti sayatan pada perut.

2. Hiterektomi Abdominomal Total
Ovarium, tuba fallopi, rahim, dan leher rahim angkat diangkat.

3. Histerektomi Abdominomal Subtotal
Rahim, ovarium dan tuba fallopi diangkat, tapi leher rahim tetap utuh.

4. Histerektomi Radikal
Rahim, leher rahim, dan nodus limfe panggul diangkat melalui sayatan perut.

Pencegahan

Histerektomi dapat dilakukan atas beberapa alasan berikut:

  • Untuk mengangkat mioma yang menimbulkan perdarahan berlebihan dan nyeri
  • Untuk menangani infeksi panggul berat yang tidak terkendali
  • Untuk menangani prolaps
  • Untuk mengangkat kanker dalam organ panggul
  • Untuk menghentikan perdarahan rahim yang mengancam nyawa
  • Untuk menangani endometriosis berat

 

