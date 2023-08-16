Histerektomi adalah pengangkatan rahim atau uterus dengan metode pembedahan. Keputusan menjalani histerektomi tidak boleh dianggap remeh.

Jika Anda ingin melakukan histerektomi Anda tidak dapat hamil. Pada wanita muda yang melakukan histerektomi atau pengangkatan ovarium, harus ditangani dengan terapi sulih hormon (TSH).

Inilah jenis-jenis histerektomi yang perlu Anda ketahui:



1. Histerektomi Vaginal

Histerektomi dilakukan melalui vagina sebagai ganti sayatan pada perut.



2. Hiterektomi Abdominomal Total

Ovarium, tuba fallopi, rahim, dan leher rahim angkat diangkat.



3. Histerektomi Abdominomal Subtotal

Rahim, ovarium dan tuba fallopi diangkat, tapi leher rahim tetap utuh.



4. Histerektomi Radikal

Rahim, leher rahim, dan nodus limfe panggul diangkat melalui sayatan perut.