Endometriosis

, Rabu, 16 Agustus 2023 |08:37 WIB
Endometriosis
Mengenal penyakit endometriosis
Umum

Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Rute penyebaran utama ini adalah melalui tuba fallopi. Timbunan bergerak menuju ovarium, usus besar, kandung kemih, dan panggul. Endometriosis membentuk kista yang sangat kecil dan jaringan parut setempat.

Sel merespons perubahan siklus hormon ovarium, perdarahan timbul saat seseorang menstruasi, tapi darah tidak dapat keluar. Kista dalam ovarium menjadi bengkak dan nyeri, dan diameter kista dalam ovarium dapat mencapai 5-6 centimeter. Kondisi ini menimbulkan nyeri menstruasi, nyeri saat senggama hingga nyeri di seluruh panggul.

Gejala

  • Nyeri perut dan panggul
  • Perdarahan berat atau abnormal
  • Gangguan kesuburan
  • Nyeri saluran kemih atau usus besar, termasuk diare
  • Nyeri kram sangat berat, ini akan terjadi sebelum haid dan berlanjut selama menstruasi, lalu mereda secara bertahap setelah menstruasi

Pencegahan

Jika Anda berusia sekira 20 tahun-an dan tidak dapat hamil, atau jika menderita nyeri haid berat, atau nyeri di panggul saat senggama, maka harus berkonsultasi dengan dokter secepatnya.

