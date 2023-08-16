Umum

Endometriosis adalah kondisi ketika endometrium tumbuh di luar dinding rahim. Rute penyebaran utama ini adalah melalui tuba fallopi. Timbunan bergerak menuju ovarium, usus besar, kandung kemih, dan panggul. Endometriosis membentuk kista yang sangat kecil dan jaringan parut setempat.

Sel merespons perubahan siklus hormon ovarium, perdarahan timbul saat seseorang menstruasi, tapi darah tidak dapat keluar. Kista dalam ovarium menjadi bengkak dan nyeri, dan diameter kista dalam ovarium dapat mencapai 5-6 centimeter. Kondisi ini menimbulkan nyeri menstruasi, nyeri saat senggama hingga nyeri di seluruh panggul.