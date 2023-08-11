Cacingan adalah salah satu penyakit di mana terdapat parasit di dalam perut manusia yang membuat tubuh menjadi terinfeksi.
Hal ini terjadi karena adanya asupan makanan yang tidak baik dan membuat tubuh kita menjadi lemah dan mual.
Cacingan adalah salah satu penyakit di mana terdapat parasit di dalam perut manusia yang membuat tubuh menjadi terinfeksi.
Hal ini terjadi karena adanya asupan makanan yang tidak baik dan membuat tubuh kita menjadi lemah dan mual.
Gejala cacing benang
Seorang yang terkena penyakit cacing benang disebut sebagi cacing kremi yang dimana gejalanya yaitu menimbulkan gatal-gatal dibagian bawah,kehilangan nafsu makan,dan kurang tidur.
Gejala cacing Pita
Untuk gejala cacing pita ini hanya menimbulkan gejala dengan waktu yang lama setelah terkena infeksi berat,gejala yang didapat yaitu diare,kelelahan,sakit perut,penurunan badan dan anemia.
Penyebab cacingan ini yaitu dimana asupan makanan yang tidak baik dan mengandung zat-zat makanan yang berbahaya yang membuat perut kita merasakan sakit dan juga lingkungan yang tidak sehat sehingga membuat tubuh kita merasakan gatal-gatal.
Faktor risiko yang mempengaruhi cacingan ini berupa:
Penyakit cacingan ini mempuyai beberapa pencegahan yaitu dengan mengunjungi dokter agar mendapatkan pengarahan terhadap penyakit tersebut, meminum obat alami melakukan treatment.
Dengan melakukan pencegahan tersebut agar dapat meredakan risiko terkena penyakit cacingan.