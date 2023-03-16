Menurut laporan National Heart, Lung, and Blood Institute faktor risikonya meliputi;
1. Kebiasaan makan sembarangan Orang yang doyan makan makanan berlemak jenuh punya risiko lebih besar alami kolesterol tinggi. Ini karena kadar LDL yang terkandung di dalam makanan tersebut sangat tinggi
2. Kurang aktivitas fisik: Malas gerak dan malas berolahraga sangat besar kemungkinan alami kolesterol tinggi.
3. Perokok aktif: Sebab rokok mampu membuat lemak berlebih keras di pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan yang berdampak buruk ke kesehatan.
4. Ada riwayat keluarga: Orang dengan riwayat keluarga kolesterol tinggi punya kemungkinan alami masalah yang sama. Artinya, sulit bagi orang tipe ini untuk menghilangkan LDL dari darah atau memecahnya di organ hati.
5. Kondisi medis lain: Orang dengan penyakit ginjal kronis, diabetes, HIV, lupus eritematosus, obesitas, PCOS, apnea tidur, hingga hipotiroidisme besar kemungkinan alami kolesterol tinggi.