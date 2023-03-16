HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Kolesterol tinggi

, Kamis, 16 Maret 2023 |19:02 WIB
Kolesterol tinggi
Kolesterol, (Foto: Freepik)
Umum

Kolesterol tinggi, dikutip dari laman resmi National Health Service UK, merupakan kondisi ketika seseorang mempunyai terlalu banyak zat lemak yang disebut kolesterol dalam darah. Seseorang bisa alami kolesterol tinggi disebabkan paling umum akibat makan makanan berlemak, kurang olahraga, kelebihan berat badan, merokok, dan minum alkohol. Kolesterol tinggi juga bisa terjadi karena faktor riwayat keluarga.

Gejala

1. Warna kaki pucat karena aliran darah yang terpengaruh tumpukan kolesterol bisa mengubah warna kulit kaki

 

2. Nyeri di kaki: Terjadi karena arteri kaki tersumbat, darah kaya oksigen dalam jumlah yang cukup dan dibutuhkan tidak mencapai sampau bagian bawah kaki. Makanya kaki rasanya berat dan lelah.

 

3. Nyeri leher: Mengutip National Library Medicine, salah satu studi membuktikan bahwa adanya korelasi nyeri leher dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan prevalensi kekakuan leher dan bahu yang terlihat lebih tinggi pada wanita sekitar 60,3 persen dibandingkan pada pria yang hanya 38,0 persen.

 

4. Bisul susah sembuh: Bisul atau luka di bagian kaki yang susah dan lama sembuhnya. Jika diobati lebih awal, kondisi kaki bisa membaik tanpa menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

 

5. Kaki kram di malam hari: Orang dengan penderita kolesterol tinggi, sering mengalami kram di malam hari yang bisa semakin parah pada malam hari saat tidur. Bahkan bisa juga sampai kejang saat tidur, paling sering di tumit, kaki depan, atau jari kaki

Faktor Risiko

Menurut laporan National Heart, Lung, and Blood Institute faktor risikonya meliputi;

 

1. Kebiasaan makan sembarangan Orang yang doyan makan makanan berlemak jenuh punya risiko lebih besar alami kolesterol tinggi. Ini karena kadar LDL yang terkandung di dalam makanan tersebut sangat tinggi

 

2. Kurang aktivitas fisik: Malas gerak dan malas berolahraga sangat besar kemungkinan alami kolesterol tinggi.

 

3. Perokok aktif: Sebab rokok mampu membuat lemak berlebih keras di pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan yang berdampak buruk ke kesehatan.

 

4. Ada riwayat keluarga: Orang dengan riwayat keluarga kolesterol tinggi punya kemungkinan alami masalah yang sama. Artinya, sulit bagi orang tipe ini untuk menghilangkan LDL dari darah atau memecahnya di organ hati.

 

5. Kondisi medis lain: Orang dengan penyakit ginjal kronis, diabetes, HIV, lupus eritematosus, obesitas, PCOS, apnea tidur, hingga hipotiroidisme besar kemungkinan alami kolesterol tinggi.

