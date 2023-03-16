Gejala

1. Warna kaki pucat karena aliran darah yang terpengaruh tumpukan kolesterol bisa mengubah warna kulit kaki

2. Nyeri di kaki: Terjadi karena arteri kaki tersumbat, darah kaya oksigen dalam jumlah yang cukup dan dibutuhkan tidak mencapai sampau bagian bawah kaki. Makanya kaki rasanya berat dan lelah.

3. Nyeri leher: Mengutip National Library Medicine, salah satu studi membuktikan bahwa adanya korelasi nyeri leher dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan prevalensi kekakuan leher dan bahu yang terlihat lebih tinggi pada wanita sekitar 60,3 persen dibandingkan pada pria yang hanya 38,0 persen.

4. Bisul susah sembuh: Bisul atau luka di bagian kaki yang susah dan lama sembuhnya. Jika diobati lebih awal, kondisi kaki bisa membaik tanpa menimbulkan komplikasi lebih lanjut.

5. Kaki kram di malam hari: Orang dengan penderita kolesterol tinggi, sering mengalami kram di malam hari yang bisa semakin parah pada malam hari saat tidur. Bahkan bisa juga sampai kejang saat tidur, paling sering di tumit, kaki depan, atau jari kaki