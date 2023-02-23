Hb rendah

, Kamis, 23 Februari 2023 |18:48 WIB
Umum

Penyakit HB rendah atau anemia adalah kondisi di mana Anda kekurangan sel darah merah sehat yang diperlukan untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh.

Kekurangan sel darah merah dapat menyebabkan lelah dan lemah. Mayo Clinic menerangkan bahwa ada banyak bentuk anemia yang masing-masing di antaranya punya penyebabnya sendiri.

Pada kebanyakan kasus, anemia disebabkan oleh lebih dari satu penyebab. "Anemia dapat bersifat sementara atau jangka panjang, dan dapat terjadi dalam derajat ringan hingga berat," terang laman kesehatan tersebut, dikutip MNC Portal.

Gejala

1. Tubuh lelah

2. Tubuh lemah

3. Kulit pucat

4. Sesak napas

5. Detak jantung gak teratur

6. Nyeri dada

7. Pusing atau kliyengan

8. Tangan dan kaki dingin

9. Sakit kepala

Penyebab

Seperti dijelaskan sebelumnya, penyebab HB rendah atau anemia sangatlah beragam. Ada orang yang didiagnosis anemia saat lahir (kongenital) atau juga anemia yang terjadi setelah dewasa.

Seseorang bisa tidak memiliki cukup sel darah merah akibat beberapa hal, seperti:

1. Tubuh tidak membuat cukup sel darah merah

2. Perdarahan yang menyebabkan tubuh kehilangan sel darah merah lebih cepat daripada yang bisa diganti

3. Tubuh Anda sendiri menghancurkan sel darah merah

Faktor Risiko

Faktor risiko HB rendah, meliputi:

1. Tubuh kekurangan vitamin dan mineral tertentu akibat membatasi asupan makanan

2. Gangguan usus

3. Haid

4. Kehamilan

5. Kondisi kronis tertentu

6. Riwayat keluarga

7. usia

8. Faktor lainnya seperti kecanduan alkohol, penggunaan obat, hingga gangguan autoimun

Pencegahan

Banyak jenis anemia atau HB rendah yang tidak dapat dicegah. Tapi, Anda dapat menghindari anemia defisiensi besi dan anemia defisiensi vitamin dengan mengonsumsi makanan yang mengandung berbagai vitamin dan mineral.

Makanan tinggi besi itu seperti kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, atau buah kering. Lalu, folat dapat ditemukan di roti, pasta, dan nasi.

Selain itu, makanan kaya vitamin B-12 termasuk daging, produk susu, dan kedelai. Dan untuk mengatasi anemia, Anda juga bisa mengandalkan makanan tinggi vitamin C yang banyak ditemukan di brokoli, tomat, melon, atau paprika.

