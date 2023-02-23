HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Jamur kulit

, Kamis, 23 Februari 2023 |17:14 WIB
Jamur kulit
Jamur Kulit, (Foto: Healthline)
Umum

merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur atau yang biasa disebut mikosis dalam dunia medis. LaporanWebMDmenerangkan bahwa ada banyak tipe jamur yang dapat menyerang kulit manusia. Setiap jamur itu punya karakter masing-masing ketika menginfeksi kulit.

Gejala

Pada umumnya, gejala jamur kulit yakni kulit bersisik, kemerahan, gatal, bengkak dan lepuh.

Infeksi jamur kulit dapat muncul di bagian tubuh mana saja, tapi yang paling umum berbentuk berupa kutu air, gatal di selangkangan, kurap, dan infeksi jamur lainnya seperti tinea pedis, gatal di selangkangan, kurap, hingga infeksi Yeast.

Penyebab

Jamur yang berkembang di area kulit yang berkeringat atau lembap dan tidak dapat banyak aliran udara. Misalnya kaki, selangkangan, dan lipatan kulit dan jamur ini berkembang biak lebih cepat dari biasanya atau menembus kulit lewat luka atau lesi. Infeksi jamur kulit ini juga bisa dialami seseorang karena kontak langsung.

 

Ini bisa juga termasuk bersentuhan dengan jamur di dalam atau lewat orang lain, binatang, barang seperti pakaian, barang-barang di gym, gym mat yang lembap dan digunakan banyak orang, kontak dengan bak air panas dan kontak sauna dan ruang uap

Faktor Risiko

Dilansir dariHealthline, ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang alami infeksi jamur kulit, antara lain:

1. Tinggal di lingkungan yang basah dan lembap

2. Banyak berkeringat

3. Tidak menjaga kulit dengan bersih dan sampai kering

4. Berbagi pakaian, sepatu, handuk, atau tempat tidur pribadi dengan orang lain

5. Bersentuhan dengan hewan yang terinfeksi jamur

6. Sering pakai pakaian ketat atau alas kaki yang tidak bersih dan terlalu kecil

7. Punya sistem kekebalan lemah, termasuk orang yang minum obat imunosupresan, dan juga orang-orang yang menjalani terapi kanker, atau pasien HIV atau AIDS

Pencegahan

Untuk membantu mencegah infeksi jamur kulit, coba lakukan beberapa langkah ini, seperti;

1. Pastikan hidup bersih dan sehat, termasuk mandi sehari dua kali dengan bersih

2. Jangan berbagi pakaian, handuk, atau barang pribadi lainnya

3. Pastikan pakai busana yang bersih, terutama pakaian dalam

4. Jangan pilih pakaian yang terlalu ketat

5. Pastikan kulit dikeringkan dengan sempurna setelah mandi

6. Jika perlu, pakai alas kaki di dalam rumah

7. Hindari hewan yang punya tanda-tanda infeksi jamur, seperti bulunya rontok parah atau sering mencakar-cakar

