Untuk membantu mencegah infeksi jamur kulit, coba lakukan beberapa langkah ini, seperti;
1. Pastikan hidup bersih dan sehat, termasuk mandi sehari dua kali dengan bersih
2. Jangan berbagi pakaian, handuk, atau barang pribadi lainnya
3. Pastikan pakai busana yang bersih, terutama pakaian dalam
4. Jangan pilih pakaian yang terlalu ketat
5. Pastikan kulit dikeringkan dengan sempurna setelah mandi
6. Jika perlu, pakai alas kaki di dalam rumah
7. Hindari hewan yang punya tanda-tanda infeksi jamur, seperti bulunya rontok parah atau sering mencakar-cakar