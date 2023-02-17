HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Fobia

, Jum'at, 17 Februari 2023 |17:42 WIB
Fobia
Umum

Fobia adalah ketakutan yang luar biasa pada suatu objek, tempat, situasi, perasaan, atau binatang. Fobia muncul ketika seseorang memiliki rasa bahaya yang berlebihan atau tidak realistis tentang suatu situasi atau objek.

 

"Fobia yang serius dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Seseorang mungkin akan menghindari hal yang mencemaskannya atau bahkan menjauh dari aktivitas yang mana di dalamnya ada hal yang memicu fobianya keluar," ungkap laman resmi National Health Service Inggris, dikutip MNC Portal

Gejala

1. Ketidakseimbangan, pusing, atau sakit kepala ringan

2. Mual

3. Berkeringat

4. Peningkatan denyut jantung atau palpitasi

5. Sesak napas

6. Gemetar

7. Sakit perut

Penyebab

Menurut laporan Hopkins Medicine, penyebab fobia itu bisa karena faktor genetik atau lingkungan. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian bahwa faktor genetik dan lingkungan berkontribusi pada awal fobia.

"Fobia tertentu telah dikaitkan dengan pertemuan pertama yang sangat buruk akan suatu objek atau situasi yang menakutkan. Pakar kesehatan mental tidak tahu apakah pertemuan pertama ini menentukan kemunculan fobia atau apakah fobia dapat muncul begitu saja pada orang yang cenderung memilikinya," terang laporan tersebut.

 

Faktor Risiko

Fobia tidak memiliki satu faktor pasti, namun ada sejumlah faktor yang terkait,

1. Fobia dapat dikaitkan dengan insiden atau trauma tertentu

2. Fobia mungkin merupakan respons yang dipelajari yang kemudian dikembangkan seseorang sejak awal kehidupan dari orangtuanya atau saudara kandung

3. Genetika mungkin berperan sebabkan fobia. Ada bukti soal ini bahwa beberapa orang dilahirkan dengan kecenderungan menjadi lebih cemas daripada orang lain.

