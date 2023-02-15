HOME WOMEN CARI PENYAKIT

Hoarding disorder

, Rabu, 15 Februari 2023 |16:17 WIB
Hoarding disorder
Hoarding Disorder, (Foto: ABC South West Victoria-Emma Nobel)
Umum

Dikutip dari National Health Service UK, untuk mendefisinikan Perilaku seseorang yang suka menimbun barang-barang tertentu, yang biasanya tidak berharga. Meski tak berharga, tapi orang yang mengidap ini merasa lebih tenang dan nyaman dikelilingi oleh barang tersebut.

Orang dengan hording disorder seringnya menimbun barang, sering membuat kondisi kehidupannya yang sangat sempit dan tidak nyaman. "Secara bertahap menyimpan atau mengumpulkan banyak barang, terlepas dari nilanya," dilansir dari Mayoclinic

Gejala

1. Suka menimbun barang sejak masa remaja hingga dewasa awal.

2. Merasa perlu untuk menyimpan barang-barang, dan bisa merasa kesal jika terpikir untuk membuangnya.

3. Pengidap biasanya bermasalah dengan perencanaan dan pengaturan.

Penyebab

Hording disorder terjadi karena berbagai alasan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang menimbun pernah mengalami traumatic life event (TLE). Trauma inimengacu pada setiap insiden yang menyebabkantimbulnya kerugian fisik, emosional, atau psikologis, termasuk ada penelantaran saat masih anak-anak, penyerangan fisik, kehilangan orang yang dicintai, cedera serius, atau bencana alam.

Faktor Risiko

Dikutip dariCleveland Clinic, beberapa penelitian menunjukkan gangguan hoarding disorder ini lebih sering terjadi pada pria dan kelompok usia orang dewasa yang lebih tua.

Dalam beberapa kasus, kebiasaan penimbunan barang tak berharga dikaitkan dengan pengabaian diri. Orang lebih cenderung mengalami gangguan hoarding disorder, ketika orang tersebut hidup sendiri, belum menikah, punya masa kanak-kanak kurang beruntung (misalnya karena kekurangan materi atau hubungan yang buruk dengan anggota keluarga lainnya), punya riwayat keluarga dengan gangguan yang sama, tumbuh dibesarkan di rumah yang berantakan dan tidak pernah belajar memprioritaskan dan menyortir barang.

