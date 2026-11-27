Profil Tatjana Saphira, Resmi Tunangan dengan Andry Jonathan

PROFIL Tatjana Saphira menarik diulas. Sebab, aktris cantik Tanah Air, Tatjana Saphira. Bintang film Ayat-Ayat Cinta 2 tersebut resmi bertunangan dengan kekasihnya, Andry Jonathan.

Momen spesial itu dibagikan Tatjana melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 26 November 2026. Dalam unggahannya, ia memperlihatkan sejumlah potret kebersamaan dengan Andry, termasuk cincin pertunangan yang melingkar di jari manisnya.

"Two souls, one adventure ahead," tulis Tatjana dalam keterangan unggahannya.

Kalimat romantis tersebut memiliki makna dua jiwa yang siap memulai satu petualangan bersama. Kabar ini pun langsung disambut ucapan selamat dari rekan sesama artis dan para penggemar.

Menariknya, hubungan Tatjana dan Andry selama ini terbilang jarang tersorot publik. Keduanya tidak banyak memperlihatkan kemesraan di media sosial sehingga pengumuman pertunangan ini cukup mengejutkan.

Di balik kabar bahagia tersebut, sosok Tatjana Saphira kembali mencuri perhatian. Aktris kelahiran Jakarta ini dikenal memiliki perjalanan karier panjang di dunia hiburan sejak usia muda.Lantas, seperti apa profil dan perjalanan karier Tatjana Saphira? Berikut ulasannya.

1. Profil Singkat Tatjana Saphira

Tatjana Saphira memiliki nama lengkap Tatjana Saphira Hartmann. Ia lahir di Jakarta pada 21 Mei 1997. Tatjana merupakan aktris, model, sekaligus penyanyi berdarah Indonesia-Jerman.

Ia merupakan putri dari pasangan Ade Hartmann dan Joachim Hartmann. Sejak kecil, Tatjana sudah akrab dengan dunia hiburan. Bahkan, ketika berusia dua tahun, ia pernah menjadi model iklan produk sabun bayi.

Seiring bertambahnya usia, Tatjana mulai mengembangkan karier di dunia modeling dan akting. Parasnya yang khas serta kemampuan aktingnya membuat ia dipercaya membintangi berbagai proyek film dan iklan.

2. Mengawali Karier dari Model Video Klip

Sebelum dikenal sebagai aktris layar lebar, Tatjana lebih dahulu mengawali karier sebagai model video klip. Ia pernah tampil dalam video musik lagu "Pendamping Hatimu" milik Bagus Band. Setelah itu, wajahnya juga menghiasi sejumlah video klip penyanyi Indonesia.

Tatjana kemudian mulai merambah dunia akting layar lebar pada 2013 melalui film Crazy Love dan Get M4rried. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal dan berbagai tawaran bermain film mulai berdatangan.

Kemampuan akting Tatjana Saphira semakin diperhitungkan setelah membintangi sejumlah film populer. Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain Negeri Van Oranje (2015), I Am Hope (2016), Sweet 20 (2017), Ayat-Ayat Cinta 2 (2017), Hit & Run (2019), hingga Ghost Writer (2019).

Sementara itu, lewat film Ayat-Ayat Cinta 2, Tatjana berhasil meraih penghargaan Pemeran Utama Wanita Terbaik dalam Indonesian Box Office Movie Awards 2018. Tak hanya di Indonesia, prestasinya juga mendapat pengakuan internasional. Pada 2018, Tatjana meraih penghargaan Asian Star Prize dalam ajang Seoul International Drama Awards di Korea Selatan.

3. Pernah Terjun ke Dunia Musik

Selain memiliki kemampuan akting, Tatjana juga dikenal mempunyai ketertarikan terhadap dunia musik. Ia pernah terlibat dalam serial musikal Stereo. Dalam proyek tersebut, Tatjana tidak hanya menunjukkan kemampuan akting, tetapi juga kebolehannya dalam bernyanyi.

Ia juga pernah mengisi soundtrack untuk sejumlah film yang dibintanginya, termasuk Sweet 20 dan Hit & Run. Kemampuan tersebut memperlihatkan sisi lain Tatjana sebagai seorang entertainer yang memiliki ketertarikan terhadap berbagai bidang seni.