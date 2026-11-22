Jefri Nichol Bongkar Rahasia Bentuk Otot, Cuma Push Up dan Dumbbell

JAKARTA - Aktor Jefri Nichol memberikan bocoran terkait tips dan latihan dalam membentuk otot tubuh ala dirinya. Hal itu diungkapkan lewat Jefri dalam utasnya saat membalas salah satu pertanyaan netizen di Threads pada 14 November 2026 kemarin.

Awalnya seorang netizen dengan akun Threads @kenthadi menulis sebuah utas bahwa dirinya tengah mencari seorang personal trainer (PT) di daerah Jakarta Barat untuk bisa memberikan pendampingan latihan binaraga agar ototnya bisa seperti Jefri Nichol.

Bahkan, ia pun turut mengunggah foto Jefri dengan berbagai bagian ototnya yang nampak menonjol.

“Dicari Personal Trainer daerah Jakbar yang bisa buat gw kayak bang @jefrinichol. Butuh yang beneran udah ada portfolionya ya, Butuh bantu gw training setiap hari, maintain pola makan, dan kalo udah pricelistnya please share ke gw ya di DM. Pengen nih seumur hidup sekali sixpack gitu HAHHAA,” tulis netizen tersebut, dikutip Minggu (22/11/2026).

Tak disangka, utas itu ternyata dibalas oleh Jefri Nichol yang memberikan bocoran terkait rahasia dan tips membentuk otot dirinya selama ini.