6 Aroma yang Tidak Disukai Kucing, Biar Tidak Pipis Sembarangan Lagi

KUCING di sekitar rumah sering pipis sembarangan hingga baunya mengganggu kenyamanan rumah? Kondisi ini tentu makin merepotkan jika pelakunya adalah kucing peliharaan sendiri.

Untuk mengatasinya, kamu bisa memanfaatkan bau-bauan tertentu yang tidak disukai kucing. Melansir dari Cats, kucing memiliki lebih dari 200 juta reseptor penciuman di hidung yang membuat penciuman mereka jadi sangat sensitif.

Berikut enam aroma yang umumnya dihindari kucing:

1. Aroma Citrus

Kucing cenderung menjauhi bau buah-buahan citrus, seperti lemon dan jeruk. Buah ini mengandung minyak alami serta asam sitrat dengan tingkat keasaman tinggi yang menimbulkan sensasi menyengat dan tidak nyaman bagi kucing.

2. Pisang

Aroma pisang juga kerap membuat sebagian kucing menghindar. Kandungan senyawa kimia seperti isoamyl acetate di dalamnya terasa asing dan mengganggu bagi hidung mereka.

3. Cuka

Cuka mengandung asam asetat yang menghasilkan bau tajam. Aroma masam yang kuat mudah memicu rasa tidak nyaman sehingga kucing enggan mendekat.