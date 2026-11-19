5 Tanaman yang Bisa Mempercantik Teras Rumah saat Musim Hujan

MUSIM hujan bukan alasan untuk berhenti berkebun. Justru, suasana yang lebih sejuk dan kelembapan udara yang meningkat bisa menjadi kesempatan untuk menghadirkan berbagai tanaman hias di teras rumah.

Selain membuat hunian terlihat lebih asri, tanaman juga dapat memberikan sentuhan warna dan kesegaran pada area teras. Namun, pemilihan tanaman saat musim hujan perlu diperhatikan karena curah hujan tinggi dapat membuat media tanam terlalu basah dan memicu pembusukan akar.

Karena itu, pilih tanaman yang mampu beradaptasi dengan lingkungan lembap serta mudah dirawat. Dilansir dari University of Florida IFAS, berikut lima tanaman yang bisa menjadi pilihan untuk mempercantik teras rumah saat musim hujan.

1. Bunga Begonia

Begonia menjadi salah satu tanaman hias yang cocok untuk mempercantik teras rumah. Tanaman ini memiliki bentuk daun yang unik dengan bunga berwarna menarik, seperti merah, merah muda, putih, dan oranye.

Begonia menyukai lingkungan yang lembap dengan pencahayaan tidak langsung. Karena itu, tanaman ini cocok ditempatkan di teras beratap yang tetap mendapatkan cahaya matahari pagi.

Meski menyukai kelembapan, begonia tidak boleh dibiarkan terus-menerus tergenang air. Pastikan pot memiliki drainase yang baik agar akarnya tidak membusuk.

2. Bunga Torenia

Torenia atau dikenal sebagai wishbone flower memiliki bentuk bunga mungil menyerupai terompet. Warnanya cukup beragam, mulai dari ungu, biru, merah muda, hingga putih.

Tanaman ini cocok ditempatkan di teras yang teduh sebagian. Torenia juga menyukai media tanam lembap sehingga dapat menjadi pilihan menarik untuk menghiasi pot maupun pot gantung. Agar tumbuh optimal, letakkan tanaman di area yang memperoleh cahaya cukup dan terlindung dari hujan deras secara langsung.