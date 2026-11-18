Mau Liburan ke Bandung? Museum Konferensi Asia Afrika Tutup Sementara Mulai Hari Ini

Museum Konferensi Asia Afrika tutup sementara hari ini, Rabu, 18 November 2026. (Foto: dok Jabar Prov)

JAKARTA - Buat kamu yang berencana menghabiskan waktu liburan atau city tour di Kota Bandung dalam waktu dekat, ada baiknya mengatur ulang rencana perjalanan khususnya jika akan berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika. Museum di Jalan Asia Afrika tersebut dipastikan bakal tutup sementara mulai Rabu, 18 November 2026.

Kabar ini diumumkan langsung oleh pihak pengelola melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, @mkaa_kemlu, pada Selasa, 17 November 2026.

Pengelola menginformasikan bahwa penutupan sementara ini harus dilakukan karena adanya kondisi darurat. Mereka pun menyampaikan permohonan maaf kepada para calon wisatawan dan masyarakat yang sudah berencana berkunjung.

“Sehubungan dengan kondisi darurat, mulai tanggal 18 November MKAA tidak dapat diakses publik untuk sementara waktu. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan,” tulis pihak MKAA, dikutip Selasa (17/11/2026).

MKAA tutup sementara

Unggahan tersebut langsung memancing rasa penasaran warganet di kolom komentar mengenai alasan penutupan secara detail. Menanggapi hal itu, pengelola menjelaskan bahwa terdapat kendala teknis di area ruang pamer yang membuat pelayanan wisata tidak bisa berjalan maksimal untuk sementara waktu.