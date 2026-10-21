Hari Museum Indonesia, Ketum AMI: Oktober Bulan yang Istimewa

JAKARTA - Oktober menjadi bulan sakti bagi permuseuman dan kebudayaan Indonesia. Puncak peringatan Hari Museum Indonesia ke-11 dan Hari Kebudayaan Nasional 2026 digelar di Museum Rudana of The Rudana Art Institution, Bali, Senin (19/10/2026). Momentum ini ditandai dengan penganugerahan penghargaan kepada sejumlah tokoh bangsa atas dedikasi, pemikiran, dan kontribusinya bagi kebudayaan serta pembangunan Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana yang juga Pimpinan The Rudana Art Institution (Museum, Gallery, Foundation, Think Tank, dan Conceptualist of Art) mengatakan Oktober memiliki makna istimewa bagi permuseuman dan kebudayaan nasional.

“Bulan ini diawali dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober, dilanjutkan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober, serta Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober,” Ujar Putu melalui keterangan persnya, Rabu (21/10).

Sebagai pimpinan The Rudana Art Instituion, Putu mengapresiasi kehadiran para tokoh, budayawan, seniman, pengabdi museum, serta berbagai elemen masyarakat yang turut menyukseskan perayaan bulan sakti dengan bertajuk Setanggi Puspa Budaya tersebut. Apresiasi juga disampaikann Putu kepada para sahabat permuseuman yang mengikuti kegiatan secara daring.

“Hari ini, Asosiasi Museum Indonesia menganugerahkan Anugerah Mahottama Adibudaya Nusantara kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian, dedikasi dan komitmennya dalam membangun kehidupan museum dan kebudayaan Indonesia,” Ujar Putu.

Sementara itu, Museum Rudana menganugerahkan Ksatria Mahottama Nagara Award kepada Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo begawan ekonomi Indonesia. Dimana pemikiran dan pengabdiannya dalam perkembangan ekonomi serta pembangunan nasional yang mengimplentasikan ekonomi kerakyatan dan ekonomi budaya.

Selain itu, Penghargaan Ksatria Mahottama Budaya Award juga diberikan kepada maestro seni rupa Nyoman Nuarta atas perjalanan penciptaan dan kontribusinya dalam memperkaya seni rupa Indonesia hingga dikenal di tingkat internasional dengan capaian yang luar biasa, Garuda Wishnu Kencana park dan Garuda Ibu kota negara.