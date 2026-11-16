Apakah Anggrek Beracun bagi Kucing? Ini Fakta dan Cara Mencegahnya

JAKARTA - Bagi kamu para pencinta anggrek, ada kabar baik nih. Sebagian besar spesies anggrek tidak dianggap beracun bagi kucing maupun anjing. Namun, bukan berarti hewan peliharaan boleh bebas menggigit atau memakan bunga cantik ini.

Bukan hal asing jika kucing yang penasaran sesekali menggigit tanaman hias di rumah. Namun, kebiasaan tersebut bukan sekadar bisa merusak tanaman kesayangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan hewan peliharaan.

American Animal Hospital Association (AAHA) bahkan memasukkan tanaman sebagai salah satu sumber keracunan yang umum terjadi pada hewan peliharaan.

Sebagian Besar Anggrek Tidak Beracun bagi Kucing

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) mencantumkan anggrek dari genus Phalaenopsis sebagai tanaman yang tidak beracun bagi kucing dan anjing.

Namun, perlu diketahui bahwa famili Orchidaceae memiliki lebih dari 25.000 spesies. Meski belum ada laporan yang menunjukkan spesies anggrek tertentu bersifat sangat beracun bagi kucing jika tertelan, bukan berarti semua jenis dan varietasnya sudah teruji keamanannya.

Melansir The Spruce, salah satu jenis yang perlu diperhatikan adalah anggrek sepatu wanita (Cypripedium spp.). Tanaman ini diketahui dapat menyebabkan iritasi kulit ringan pada manusia. Karena itu, ada kemungkinan paparan serupa juga menimbulkan iritasi pada kucing.

Tidak Beracun, tetapi Tetap Bisa Menimbulkan Masalah

Meskipun sebagian besar anggrek tidak beracun bagi kucing, bukan berarti kamu boleh membiarkan hewan peliharaan memakannya secara rutin.