Cara Menanam Cabai di Pot agar Tumbuh Subur, Rajin Disiram Jadi Kuncinya

JAKARTA - Menanam cabai sangat cocok ditanam di dalam pot. Tanaman yang memiliki ukuran sedang dan rimbun ini umumnya tidak tumbuh lebih tinggi dari 3 kaki atau sekitar 90 sentimeter.

Namun, pemilihan pot dan media tanam yang tepat, serta perawatan yang baik, menjadi kunci untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Berikut panduan lengkap menanam cabai di dalam pot yang telah dilansir dari The Spruce.

Memilih Pot yang Tepat

Pot berkapasitas sekitar 11–19 liter, dengan diameter dan kedalaman minimal 30 sentimeter, paling cocok untuk menanam cabai. Pastikan pot memiliki lubang drainase yang cukup besar agar kelebihan air dapat mengalir keluar.

Ada beberapa jenis wadah yang bisa digunakan, seperti pot plastik yang kokoh, kantong tanam berbahan kain, hingga pot terakota tanpa glasir. Pilihlah wadah berbahan lebih ringan jika kamu berencana sering memindahkan tanaman.

Memilih Media Tanam yang Tepat

Media tanam terbaik untuk cabai adalah campuran media tanam tanpa tanah (soilless potting mix) dan kompos. Sebaiknya, jangan hanya menggunakan campuran tanah pot biasa. Media yang terlalu ringan bisa membuat tanaman lebih mudah tumbang, terutama saat terkena angin kencang atau ketika cabai sudah berbuah lebat.

Cara Menanam Cabai di Pot

Tanaman cabai membutuhkan waktu sekitar 60–90 hari untuk matang setelah dipindahkan ke luar ruangan. Sebaiknya, jangan memindahkan tanaman ke luar sebelum cuaca benar-benar hangat dan stabil. Suhu di bawah 10 derajat celsius dapat menghambat pertumbuhannya.