Bukan Cuma Nebulisasi, Ini yang Perlu Diperhatikan saat Asma Anak Kambuh

JAKARTA - Anak sering mengalami batuk berulang? Sebaiknya jangan dianggap sebagai batuk biasa, ya. Sebab, kondisi tersebut bisa jadi salah satu gejala asma yang harus ditangani secara tepat.

Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso menjelaskan, asma merupakan penyakit yang hingga kini belum bisa disembuhkan sepenuhnya, tetapi gejalanya masih dapat dikendalikan. Karena itu, jangan hanya berfokus pada pengobatan setiap kali gejala asma kambuh.

Menurut dr. Ardi, kebiasaan memberikan obat atau melakukan nebulisasi tanpa mengevaluasi pengendalian asmanya bukanlah langkah yang tepat. Orang tua perlu memahami bahwa ada dua jenis obat dengan fungsi berbeda, yaitu obat pereda dan obat pengendali.

Obat pereda digunakan ketika gejala asma muncul, sesuai dengan rencana pengobatan dari dokter. Obat ini membantu meredakan gejala seperti mengi dan sesak napas dengan cepat.

Sementara itu, obat pengendali memiliki fungsi untuk mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Penggunaan obat ini bertujuan menjaga gejala asma tetap terkontrol sekaligus mengurangi risiko kambuh.