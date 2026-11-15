Rahasia Nasi Pulen, Ternyata Bentuk Panci Juga Berpengaruh

JAKARTA - Memasak nasi memang terlihat mudah, tetapi apakah hasilnya selalu sesuai dengan harapan? Terkadang, bagian atas nasi sudah pulen, sedangkan bagian bawahnya malah lengket dan menggumpal. Tapi, jangan buru-buru menyalahkan takaran air atau cara memasaknya.

Melansir Serious Eats, bentuk dan kedalaman panci berpengaruh terhadap tekstur nasi. Panci yang terlalu dalam memerangkap panas dan uap lebih lama, menyebabkan nasi di bagian bawah terus mengalami proses pemasakan sehingga teksturnya menjadi lebih padat dan lengket.

Nah, agar nasi kamu matang dengan tekstur lebih pulen, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba.

1. Gunakan Panci yang Lebar dan Tidak Terlalu Dalam

Bentuk panci menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan saat memasak nasi. Panci yang terlalu dalam dan sempit memiliki ruang terbatas untuk melepaskan panas serta uap air. Akibatnya, panas bertahan lebih lama dalam panci dan membuat nasi di bagian bawah menggumpal.

Selain mencegah panas terperangkap, panci yang lebar dan dangkal memungkinkan uap air keluar lebih mudah. Permukaannya yang luas juga membuat nasi tersebar merata sehingga butirannya tidak saling menempel.

2. Perhatikan Takaran Air

Selain bentuk panci, perbandingan air dan beras juga sangat penting untuk diperhatikan. Gunakan perbandingan beras dan air sekitar 1:1,25 atau 1:1,5.

Namun, perbandingan tersebut bukanlah takaran pasti karena kebutuhan air dapat berbeda tergantung jenis beras dan metode memasak yang digunakan.

3. Diamkan Nasi setelah Kompor Dimatikan