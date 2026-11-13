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Terlalu Lama Pakai Hair Dryer Bisa Bikin Rambut Rusak, Ini Alasannya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |12:05 WIB
Terlalu Lama Pakai Hair Dryer Bisa Bikin Rambut Rusak, Ini Alasannya!
Ilustrasi pakai hair dryer. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pengering rambut atau hair dryer ternyata bisa menyebabkan kerusakan rambut jika digunakan terlalu lama. Bahkan, kebiasaan ini dapat lebih berisiko dibandingkan penggunaan alat catok atau pengeriting rambut.

Risiko kerusakan tersebut semakin besar pada orang yang memiliki rambut tipis, halus, dan rapuh. Rambut beruban juga lebih rentan mengalami masalah seperti kering, kusut, mudah patah, dan kehilangan kilau akibat paparan panas berlebihan.

Cos Sakkas, penata rambut yang telah tiga kali meraih penghargaan UK Hairdresser of the Year, mengungkapkan bahwa banyak orang melakukan kesalahan saat mengeringkan rambut. Ironisnya, kebiasaan tersebut sering kali dilakukan tanpa disadari.

Menurut Cos Sakkas, penggunaan hair dryer tak selalu merusak rambut. Bahkan, mengeringkan rambut dengan hair dryer lebih baik dibandingkan membiarkannya kering secara alami. Pasalnya, rambut berada dalam kondisi paling rapuh ketika masih sangat basah.

Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu menghentikan proses pengeringan ketika rambut sudah benar-benar kering.

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