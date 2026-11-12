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Hadiah Hari Ayah, HUAWEI WATCH D3, Jam Medis Pertama di Indonesia Pantau Tensi 24 Jam

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |14:11 WIB
Hadiah Hari Ayah, HUAWEI WATCH D3, Jam Medis Pertama di Indonesia Pantau Tensi 24 Jam
HUAWEI WATCH D3. (Foto: dok HUAWEI)
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JAKARTA - Hari Ayah menjadi momen yang tepat untuk menunjukkan rasa sayang dan terima kasih kepada sosok ayah. Salah satu caranya dengan memberikan hadiah yang tidak hanya berkesan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatannya.

Di tengah kesibukan bekerja dan memenuhi tanggung jawab keluarga, kesehatan sering kali luput dari perhatian para ayah. Karena itu, hadiah yang mendukung pemantauan kesehatan dalam jangka panjang bisa menjadi pilihan yang lebih bermakna.

Salah satu pilihannya adalah HUAWEI WATCH D3. Smartwatch yang resmi tersedia di Indonesia mulai 19 November 2026 ini dibekali teknologi pemantauan tekanan darah ambulatori selama 24 jam (24/7 Ambulatory Blood Pressure Monitoring/ABPM) sekaligus pemantauan kesehatan kardiovaskular.

Bukan sekadar klaim, HUAWEI WATCH D3 menjadi smartwatch medical-grade pertama di Indonesia dengan teknologi 24/7 ABPM dan pemantauan kesehatan kardiovaskular. Kuncinya ada pada real airbag yang terintegrasi di strap jam, sesuai slogannya: "Real Airbags, True Measurement, True Accuracy".

Tak berhenti di situ, perangkat ini juga dilengkapi Coronary Heart Disease Risk Study dan Diabetes Risk Study yang memberikan gambaran tambahan soal potensi risiko kesehatan penggunanya. Kombinasi fitur inilah yang membuat WATCH D3 terasa lebih personal dan fungsional sebagai kado untuk orang tersayang.

Kredibilitasnya pun teruji. HUAWEI WATCH D3 telah mengantongi 46 registrasi dan sertifikasi medis secara global, termasuk di Tiongkok, Eropa, dan berbagai wilayah lain. Inovasinya di bidang pemantauan tekanan darah dan kesehatan jantung juga mendapat sorotan dari sejumlah media teknologi terkemuka dunia.

WATCH D3 punya teknologi mechanical real airbag di bagian strap
WATCH D3 punya teknologi mechanical real airbag di bagian strap.

Cara Kerjanya Mirip Tensimeter, Tapi Ada di Pergelangan Tangan

Lantas, apa yang membuat WATCH D3 berbeda? Jawabannya ada pada teknologi mechanical real airbag di bagian strap.

      
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