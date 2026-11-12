JAKARTA - Bermain di arena playground tak hanya untuk anak-anak, orang dewasa justru lebih membutuhkan arena permainan yang mengasyikkan dan sedikit sentuhan nostalgia. Orang dewasa yang rentan stres perlu melepas penat dari pekerjaan yang menumpuk atau masalah kehidupan yang kadang mengganggu.
Tak perlu jauh ke luar kota atau pergi mencari wisata yang menantang, kamu bisa menemukan playground yang cocok untuk orang dewasa di beberapa lokasi Jakarta. Beragam permainan yang sesuai pastinya bisa kamu cicipi di playground khusus dewasa ini.
Yuk, intip playground-playground yang bisa kamu kunjungi untuk melepas penat.
Kalau kamu cari playground kelas internasional yang dirancang untuk semua usia, SuperPark adalah salah satu pilihan terbaik. Tempat ini dibagi menjadi tiga zona utama yang dijamin seru, antara lain:
Kisaran Harga: Mulai dari Rp200.000-an.