Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Playground untuk Orang Dewasa di Jakarta, Cara Seru Melepas Penat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |18:05 WIB
5 Rekomendasi Playground untuk Orang Dewasa di Jakarta, Cara Seru Melepas Penat
Playground untuk orang dewasa. (Foto: dok Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Bermain di arena playground tak hanya untuk anak-anak, orang dewasa justru lebih membutuhkan arena permainan yang mengasyikkan dan sedikit sentuhan nostalgia. Orang dewasa yang rentan stres perlu melepas penat dari pekerjaan yang menumpuk atau masalah kehidupan yang kadang mengganggu. 

Tak perlu jauh ke luar kota atau pergi mencari wisata yang menantang, kamu bisa menemukan playground yang cocok untuk orang dewasa di beberapa lokasi Jakarta. Beragam permainan yang sesuai pastinya bisa kamu cicipi di playground khusus dewasa ini. 

Yuk, intip playground-playground yang bisa kamu kunjungi untuk melepas penat.

Rekomendasi Playground untuk Orang Dewasa

1. SuperPark Indonesia (Pondok Indah Mall Street Gallery)

Kalau kamu cari playground kelas internasional yang dirancang untuk semua usia, SuperPark adalah salah satu pilihan terbaik. Tempat ini dibagi menjadi tiga zona utama yang dijamin seru, antara lain:

  • Adventure Area: Ada pedal car track, dinding panjat tebing (wall climbing), hingga permainan rintangan.
  • Game Arena: Tempat buat menguji ketangkasan lewat berbagai permainan interaktif berteknologi.
  • Freestyle Hall: Dilengkapi trampolin luas dan area lompat yang bikin bebas bergerak.

Kisaran Harga: Mulai dari Rp200.000-an.

2. Bounce Street Asia (Kelapa Gading, Jakarta Utara)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/629/3218441//playground-9MCh_large.jpg
Fakta di Balik Playground, Benarkah Sumber Virus dan Bakteri?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement