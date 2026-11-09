Indonesia Rawan Bencana, Menkes Soroti Pentingnya Kesiapan Penanganan Kesehatan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Kepala Lembaga, ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut untuk membahas persiapan menghadapi bencana di Indonesia.

Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani.

Menkes Budi mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kejadian bencana tertinggi di dunia. Indonesia berada di peringkat dua atau tiga bersama India dan Filipina.

"Agendanya ini mengenai persiapan untuk bencana ke depan. Jadi Bapak Presiden ingin memastikan bahwa karena banyaknya bencana di Indonesia, dan saya bisa sampaikan, kan, Indonesia tuh di dunia tuh termasuk negara yang tinggi bencana setiap tahunnya. Ranking-nya ranking 2 3, 2 3 gitu lho, dengan India dan Filipina," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Budi, pemerintah perlu memperkuat persiapan menghadapi berbagai potensi bencana agar penanganannya tidak hanya bersifat reaktif.

"Nah, kita perlu persiapannya lebih baik. Agar jangan begitu bencana, reaktif. Bencana, reaktif. Dan Bapak Presiden mengumpulkan menteri-menteri terkait untuk memastikan bahwa kita mempersiapkan ke depannya," ujarnya.

Beda Bencana, Beda Penanganan Kesehatan

Budi menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyiapkan langkah penanganan kesehatan masyarakat dengan belajar dari sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia.