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Potret Romantis Diva Azzura Kasih Kejutan Susul Dae Hoon ke Jepang dari Korea: Cie Pertama Kali Dicegilin Ya

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |09:05 WIB
Potret Romantis Diva Azzura Kasih Kejutan Susul Dae Hoon ke Jepang dari Korea: Cie Pertama Kali Dicegilin Ya
Diva Azzura dan Na Daehoon. (Foto: Instagram/@divaazzura)
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PASANGAN selebgram Na Daehoon dan Diva Azzura kembali mencuri perhatian netizen lewat momen romantis yang dibagikan di akun media sosial masing-masing. Diva memberikan kejutan manis dengan rela terbang dari Korea Selatan ke Jepang demi menyusul sang kekasih yang tengah berada di sana.

Aksi tersebut dilakukan Diva tanpa memberi tahu Dae Hoon terlebih dahulu. Ia tiba-tiba muncul di hadapan Dae Hoon yang sedang melamun di tepi jalanan Jepang. Sontak, Dae Hoon terkejut dan tak menyangka dengan kedatangan sang kekasih.

Na Daehoon dan Diva Azzura

1. Momen Romantis

Momen romantis itu dibagikan Diva melalui unggahan video di akun TikTok miliknya, @diva.azzura. Dalam video tersebut, Diva bersiap memberi kejutan, sementara di seberang jalan terlihat Dae Hoon tengah menyandarkan diri di tiang besi sambil menatap ke arah jalan raya.

Diva kemudian berusaha membuat Dae Hoon menoleh ke belakang dengan menyentuhnya menggunakan payung. Begitu berbalik arah, Dae Hoon terperanjat melihat sang kekasih sudah berdiri tepat di depannya.

Wajah terkejut memancar dari Dae Hoon sebelum keduanya langsung berpelukan melepas rindu. Dalam keterangan unggahannya, Diva bercerita bahwa kejutan itu direncanakan setelah ia sebelumnya pamit berada di Korea untuk urusan pekerjaan.

“Surprisein cowo aku dengan tiba-tiba ke Jepang karena aku bilangnya masih ada kerjaan di Korea,” tulis Diva.

 

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