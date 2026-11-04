Bikin Kebun Buah di Rumah, Ini 5 Pohon yang Gampang Berbuah dan Cocok Ditanam di Pekarangan

MEMILIKI kebun buah sendiri di rumah kini bukan lagi sekadar impian. Meski hanya mempunyai pekarangan berukuran terbatas, kamu tetap bisa menanam berbagai jenis pohon buah yang mudah tumbuh dan cepat menghasilkan panen.

Selain membuat lingkungan rumah lebih hijau dan asri, menanam pohon buah juga memberikan keuntungan tersendiri. Kamu bisa menikmati buah segar hasil kebun sendiri tanpa harus selalu membelinya di pasar atau supermarket.

Menariknya, ada beberapa jenis tanaman buah yang relatif mudah dirawat, tidak membutuhkan lahan terlalu luas, dan bisa mulai berbuah dalam waktu cukup singkat, terutama jika menggunakan bibit hasil cangkok atau okulasi.

Lantas, pohon buah apa saja yang cocok ditanam di rumah? Dilansir dari Southern Living, berikut lima rekomendasinya.

1. Pohon Jambu Air

Jambu air menjadi salah satu pilihan menarik untuk kamu yang ingin mulai membuat kebun buah di rumah. Tanaman ini relatif mudah tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia dan cocok ditanam di pekarangan.

Pohon jambu air menyukai sinar matahari yang cukup serta tanah dengan drainase baik. Perawatannya juga tidak terlalu rumit, cukup dengan penyiraman teratur, pemangkasan cabang, dan pemberian pupuk secara berkala.

Jika menggunakan bibit hasil cangkok atau okulasi, jambu air umumnya dapat mulai berbuah dalam waktu sekitar 1–3 tahun, tergantung varietas dan kondisi perawatan. Beberapa varietas yang populer antara lain jambu air citra, madu, dan king rose.

Keunggulan lainnya, pohon jambu air bisa dipangkas agar ukurannya tidak terlalu tinggi sehingga lebih mudah dirawat dan dipanen.

2. Pohon Jeruk

Ingin memetik jeruk segar langsung dari halaman rumah? Pohon jeruk bisa menjadi pilihan yang tepat. Tanaman ini cukup populer sebagai buah pekarangan karena memiliki banyak varietas dan bisa ditanam di lahan terbatas. Bahkan, beberapa jenis jeruk dapat tumbuh dengan baik di dalam pot berukuran besar.

Jenis jeruk yang bisa dipertimbangkan antara lain jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk kasturi, dan jeruk keprok. Pohon jeruk membutuhkan sinar matahari sekitar 6–8 jam sehari agar pertumbuhan dan pembentukan buah berjalan optimal.

Untuk bibit hasil okulasi atau sambung, beberapa varietas jeruk dapat mulai berbuah sekitar 1–3 tahun setelah ditanam. Pastikan tanaman mendapatkan penyiraman yang cukup, tetapi jangan sampai media tanam terlalu basah karena dapat menyebabkan akar membusuk.