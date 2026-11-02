Kenali 3 Jenis Bra untuk Sehari-Hari, Mana yang Paling Nyaman?

JAKARTA — Memilih bra untuk aktivitas sehari-hari bukan hanya soal model dan tampilan. Kenyamanan, ukuran, serta dukungan yang diberikan juga perlu menjadi pertimbangan agar bra tetap nyaman digunakan sepanjang hari.

Ada berbagai jenis bra yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, mulai dari bra dengan kawat, bra berbusa, hingga bra tanpa kawat. Ketiganya punya karakteristik berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, maupun tingkat dukungan untuk payudara.

3 Jenis Bra untuk Sehari-Hari

Dilansir dari Hindustan Times, ada perbedaan dari ketiga jenis bra tersebut. Yuk, kenali model ketiga jenis bra, sehingga kamu tahu kapan waktu yang tepat memakainya.

1. Bra Kawat

Bra kawat dilengkapi kawat tipis melengkung di bagian bawah setiap cup. Kawat tersebut berfungsi memberikan struktur dan menopang payudara agar terlihat lebih terangkat dan terbentuk.

Jenis bra ini cocok bagi wanita yang menginginkan bentuk payudara lebih tegas, terpisah, dan terlihat rapi saat mengenakan pakaian. Model bra ini cocok untuk kamu yang ingin lebih terstruktur, bentuk payudara lebih tegas, dan posisi bra yang stabil.

2. Bra Berbusa

Bra berbusa memiliki tambahan lapisan bahan di bagian dalam cup yang menciptakan tampilan payudara yang lebih halus dan membentuk siluet yang lebih membulat.

Ketebalan bantalan pada setiap produk bisa berbeda. Ada yang menggunakan bantalan tipis untuk memberikan perlindungan tambahan, ada pula yang memiliki bantalan lebih tebal untuk memberikan kesan volume.