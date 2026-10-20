Mewah! Kylie Jenner Pakai Fantasy Bra Rp900 Miliar di Victoria Secret Fashion Show 2026

KYLIE Jenner mencuri perhatian saat tampil di panggung Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Bukan sekadar debut di runway lingerie tersebut.

Kylie juga dipercaya mengenakan Fantasy Bra bernilai fantastis. Dia mengenakan pakaian senilai USD50 juta atau sekitar Rp900 miliar.

1. Kylie Jenner Pakai Fantasy Bra

Bra yang dipakai Kylie Jenner itu merupakan koleksi termahal dalam sejarah Victoria’s Secret. Penampilan Kylie berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Minggu 18 Oktober 2026 waktu setempat.

Kyle tampil mengenakan bra bertabur berlian yang dipadukan dengan rok mini transparan dan sayap putih berbulu. Kehadiran busana mewah ini sekaligus menandai kembalinya Fantasy Bra ke panggung peragaan Victoria’s Secret setelah terakhir kali ditampilkan pada 2018.

Selama bertahun-tahun, koleksi tersebut dikenal sebagai salah satu penampilan paling ikonis dalam sejarah merek lingerie asal Amerika Serikat itu. Fantasy Bra yang dikenakan Kylie dirancang melalui kolaborasi Victoria’s Secret dengan rumah perhiasan mewah JACOB & CO., yang didirikan oleh Jacob Arabo.

2. Detail Pakaian Kylie Jenner

Dikutip dari People.com, bra tersebut dihiasi 4.410 berlian alami dengan berbagai bentuk potongan. Bagian tengahnya menampilkan berlian kuning Fancy Vivid seberat 75,54 karat yang menjadi pusat perhatian dari keseluruhan desain.

Pembuatan busana mewah ini melibatkan 15 pengrajin yang menghabiskan lebih dari 1.000 jam untuk menyelesaikannya. Bobotnya mencapai hampir empat pon atau sekitar 1,8 kilogram.

Berbeda dari bra pada umumnya, desain ini dibuat menggunakan emas dan berlian tanpa bahan kain. Karena itu, tim perancang harus memperhatikan bentuk dan struktur perhiasan agar tetap dapat mengikuti gerakan tubuh pemakainya.

Jacob Arabo mengungkapkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam proses pembuatannya adalah memastikan bra tetap nyaman dikenakan tanpa mengorbankan desain. Setiap bagian dirancang dengan mempertimbangkan posisi berlian, lekuk tubuh, dan pergerakan pemakainya.

Proses pengukuran serta penyesuaian pun dilakukan agar busana tersebut tidak hanya terlihat mewah, tetapi juga dapat dikenakan saat berjalan di runway.