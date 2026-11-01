Profil Zahra Nazira Firman, Ketua BEM Trisakti yang Punya Sederet Prestasi

JAKARTA - Nama Zahra Nazira Firman tengah mencuat dan viral di media sosial usai orasinya bersama ratusan mahasiswa Trisakti di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Sosok perempuan pemberani terpancar dari lantangnya menyuarakan tiga tuntutan utama. Di atas mobil komando, ia memimpin langsung pembacaan Sumpah Mahasiswa yang disambut riuh demonstran lain.

Profil Zahra Nazira Firman

Zahra Nazira Firman adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Ketua BEM periode 2026-2027. Sebelum menjadi orang nomor satu di BEM Trisakti, Zahra juga punya sederet pengalaman organisasi, seperti Staf Biro Kemahasiswaan BEM FH Universitas Trisakti periode 2025-2026 serta Anggota Divisi Mahasiswa LKBH Universitas Trisakti periode 2024-2045.

Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan, Presma Trisakti periode 2024-2025. Bahkan, saat di bangku sekolah ia juga menyandang jabatan sebagai Ketua OSIS SMP dan SMA Alexandria Islamic School.

Prestasi Akademik

Tak hanya punya jiwa kepemimpinan yang kuat, ia juga punya sederet prestasi dan dedikasi akademik, seperti Ketua Pelaksana Seminar Nasional “Riuh Pilkada” pada 2024.