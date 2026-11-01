Kenapa Film Horor Kian Diminati? Ini Efek Psikologisnya Kata Pakar

JAKARTA - Pernah penasaran kenapa film horor punya banyak peminat? Padahal, genre tersebut kerap menghadirkan suasana mencekam, adegan mengerikan, hingga perasaan tidak nyaman.

Dilansir dari Verywell Mind, film horor menawarkan pengalaman merasakan takut sekaligus tegang dalam situasi yang aman. Genre ini juga memungkinkan penonton untuk mengeksplorasi naluri dasar manusia dalam menghadapi ancaman.

Meski begitu, tidak ada satu alasan pasti mengapa seseorang menyukai film horor. Namun, di bawah ini terdapat sejumlah alasan psikologis untuk menjelaskan ketertarikan tersebut.

1. Merasakan Ancaman dalam Situasi Aman

Pengamat horor, penulis, sekaligus profesor bidang sastra dan media di Universitas Aarhus, Mathias Clasen, mengatakan ketertarikan terhadap cerita horor berkaitan dengan naluri bertahan hidup yang terbentuk sejak zaman nenek moyang. Kebiasaan ini akhirnya membentuk sistem deteksi ancaman yang sebagian besar bekerja tanpa disadari.

Film horor mampu meniru situasi berbahaya sehingga memicu respons emosional yang mirip dengan ancaman di kehidupan nyata. Dengan demikian, film horor melatih seseorang untuk merasa lebih percaya diri dalam menghadapi situasi yang mengancam.

2. Merasa Lega setelah Ketegangan Berakhir