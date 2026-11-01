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Cara Padu Padan Kemeja Flanel agar Nggak Monoton, Dari Gaya Grunge hingga Feminin 

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |14:05 WIB
Cara Padu Padan Kemeja Flanel agar <i>Nggak</i> Monoton, Dari Gaya Grunge hingga Feminin 
Flanel dan celana denim. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Kemeja flanel jadi salah satu fashion item yang tidak pernah benar-benar kehilangan popularitas. Identik dengan motif kotak-kotak dan gaya kasual, pakaian ini bisa digunakan di berbagai kesempatan.

Namun, terus-menerus memadukan flanel dengan celana jeans terasa sangat membosankan. Padahal, ada banyak cara untuk membuat tampilannya lebih menarik dan tetap modis.

Dilansir dari InStyle, berikut inspirasi memakai flanel yang bisa kamu coba.

1. Gaya Grunge dengan Kemeja Flanel

Ingin tampil dengan gaya grunge yang terinspirasi dari era 1990-an? Coba ikat kemeja flanel bermotif kotak-kotak di pinggang sebagai pelengkap kaus putih dan celana denim pendek.

Agar tampilannya tidak terkesan terlalu berantakan, pilih celana denim dengan potongan bersih tanpa banyak sobekan atau detail usang. Lengkapi dengan sandal hak minimalis untuk memberikan sentuhan modern.

2. Bermain dengan Berbagai Tekstur

flanel dan boots
Flanel dan boots. (Foto: dok Pinterest)

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