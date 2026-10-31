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Berapa Banyak Pisang yang Boleh Dimakan dalam Sehari? Ini Penjelasan dan Batas Amannya

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |08:05 WIB
Berapa Banyak Pisang yang Boleh Dimakan dalam Sehari? Ini Penjelasan dan Batas Amannya
Pisang. (Foto: Freepik)
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PISANG menjadi salah satu buah yang banyak digemari karena rasanya manis, mudah ditemukan, dan praktis dikonsumsi kapan saja. Selain itu, pisang juga dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk mendukung kesehatan tubuh.

Buah berwarna kuning ini mengandung berbagai vitamin dan mineral penting, seperti vitamin C, vitamin B6, kalium, hingga mangan. Tidak heran jika pisang sering dijadikan pilihan camilan sehat maupun menu sarapan.

Manfaat Pisang yang Jarang Disadari, Baik untuk Jantung hingga Mengandung Antioksidan

Meski memiliki banyak manfaat, bukan berarti pisang boleh dikonsumsi tanpa batas. Mengonsumsi terlalu banyak pisang, terutama jika tidak diimbangi makanan bergizi lainnya, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Lantas, sebenarnya berapa banyak pisang yang boleh dimakan dalam sehari?

1. Kandungan Nutrisi dalam Buah Pisang

Dilansir dari Health Line, pisang termasuk buah padat nutrisi yang menyediakan berbagai vitamin, mineral, dan serat. Dalam satu buah pisang berukuran sedang dengan berat sekitar 118 gram, terdapat sejumlah kandungan nutrisi berikut:

Kalori: 105 kkal

Karbohidrat: 27 gram

Serat: 3 gram

Lemak: 0,3 gram

Protein: 1 gram

Vitamin C: 10 miligram

Vitamin B6: 0,43 miligram

Kalium: 422 miligram

Mangan: 0,32 miligram

Magnesium: 32 miligram

Pisang juga mengandung berbagai senyawa tumbuhan yang berpotensi memberikan efek antioksidan dan mendukung kesehatan tubuh. Kandungan kalium di dalamnya berperan dalam menjaga fungsi otot, saraf, serta keseimbangan cairan tubuh. Sementara itu, vitamin B6 membantu berbagai proses metabolisme dan fungsi sistem saraf.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga merekomendasikan konsumsi setidaknya 400 gram buah dan sayuran per hari untuk orang dewasa dan anak-anak di atas usia 10 tahun. Mengonsumsi pisang bisa menjadi salah satu cara untuk menambah asupan buah harian.

2. Pisang Rendah Protein dan Lemak

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Meskipun kaya nutrisi, pisang memiliki kandungan protein dan lemak yang sangat rendah. Sebagian besar kalori dalam pisang berasal dari karbohidrat. Dalam satu buah pisang berukuran sedang, kandungan proteinnya hanya sekitar 1 gram, sedangkan lemaknya sekitar 0,3 gram.

Padahal, protein dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, menjaga fungsi kekebalan tubuh, serta mendukung pertumbuhan otot. Sementara itu, lemak sehat berperan sebagai sumber energi, membantu penyerapan vitamin tertentu, dan mendukung produksi hormon.

Karena itu, mengonsumsi pisang saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara seimbang. Agar lebih mengenyangkan dan bergizi, pisang bisa dipadukan dengan makanan sumber protein dan lemak sehat, seperti selai kacang, kacang kenari, atau telur rebus.

 

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Topik Artikel :
Buah Makanan pisang
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