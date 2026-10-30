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Catat! 4 Cara Jaga Hubungan Asmara Tetap Sehat di Tengah Kesibukan Karier 

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |13:05 WIB
Catat! 4 Cara Jaga Hubungan Asmara Tetap Sehat di Tengah Kesibukan Karier 
Ilustrasi hubungan asmara yang sehat. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Punya ambisi besar dalam membangun karier dan mencapai kesuksesan tentu menjadi hal positif. Namun, bagi sebagian orang, mengejar tujuan profesional terkadang membuat kehidupan asmara kurang mendapat perhatian.

Padatnya jadwal pekerjaan, tenggat waktu, hingga tekanan di tempat kerja bisa membuat seseorang kesulitan membagi waktu bersama pasangan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengurangi kedekatan emosional dalam hubungan.

Meski begitu, bukan berarti orang yang memiliki ambisi besar harus mengorbankan kehidupan percintaan demi kesuksesan. Keduanya tetap bisa berjalan beriringan selama pasangan mampu membangun komunikasi dan saling memberikan dukungan.

Melansir Hindustan Times, Psikolog, dr. Chandrima Misra Mukherjee, PhD, mengatakan bahwa seseorang sebenarnya bisa memiliki karier yang berkembang sekaligus hubungan asmara yang sehat.

Masalah bisa muncul ketika kesibukan dan kesuksesan di tempat kerja mulai mengalahkan kedekatan emosional dengan pasangan. Karena itu, kuncinya bukan memilih antara cinta atau ambisi, melainkan memberikan ruang bagi keduanya.

1. Jaga Kedekatan lewat Kebiasaan Kecil

Menurut Chandrima, hubungan yang sehat membutuhkan usaha secara konsisten, bukan hanya perhatian sesekali. Jam kerja yang panjang, tenggat pekerjaan, dan berbagai tekanan profesional bisa mengurangi waktu berkualitas bersama pasangan.

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