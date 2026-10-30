Bikin Hidangan French Toast Pakai Roti Sobek Manis, Dijamin Makin Endul

JAKARTA - French toast jadi salah satu menu sarapan yang cukup mudah dibuat di rumah. Hidangan berbahan dasar roti, telur, dan susu ini merupakan hidangan paling pas saat sedang malas masak tetapi tetap ingin makan enak. Selain praktis, proses pembuatannya pun hampir mustahil gagal.

Namun, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan di antara jenis roti yang dipilih. Dilansir dari Real Simple, tidak semua roti bisa menyerap campuran telur dan susu dengan baik tanpa menjadi lembek atau hancur.

Penulis buku masak, David Leite, mengungkapkan bahwa salah satu roti terbaik untuk membuat French toast adalah roti sobek manis.

Roti sobek manis memiliki tekstur lebih padat dibandingkan beberapa jenis roti lainnya. Hal ini membuatnya lebih mudah menyerap campuran telur dan susu dalam jumlah cukup banyak tanpa mudah hancur.

Roti tawar biasa juga sebenarnya tetap bisa digunakan. Namun, teksturnya cenderung terlalu lembek setelah direndam sehingga berisiko hancur saat dimasak.

Tips Membuat French Toast dengan Roti Sobek Manis

Agar French toast terasa lebih enak, kamu bisa mencontek tips dari Leite di bawah ini.

Potong roti dengan ketebalan sekitar 2–2,5 sentimeter. Jika terlalu tipis, roti ini tidak mampu mempertahankan bagian tengah yang sudah menyerap campuran telur dan susu. Sebaliknya, jika terlalu tebal, bagian luar bisa matang lebih cepat daripada bagian dalamnya. Gunakan roti yang sudah didiamkan selama satu hari. Roti yang sedikit lebih kering dapat menyerap campuran telur dan susu dengan lebih baik dibandingkan roti yang masih sangat segar. Jangan merendam roti terlalu sebentar. Karena teksturnya cukup padat, roti sobek membutuhkan waktu sedikit lebih lama agar campuran telur dan susu meresap hingga ke bagian tengah. Masukkan sedikit bubuk kayu manis ke dalam campuran telur dan susu untuk menambah aroma. Tambahkan mentega saat ingin memasak roti. Mentega yang terserap selama proses memasak bisa menambah cita rasa dan menghasilkan permukaan yang kecokelatan. Panggang sampai aroma tercium dan warna kecokelatan.

French toast kamu siap disantap! Resep simpel ini bisa kamu sajikan dengan toping sesuai selera, seperti selai cokelat atau buah-buahan segar.

(Agustina Wulandari )

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