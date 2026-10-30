JAKARTA - French toast jadi salah satu menu sarapan yang cukup mudah dibuat di rumah. Hidangan berbahan dasar roti, telur, dan susu ini merupakan hidangan paling pas saat sedang malas masak tetapi tetap ingin makan enak. Selain praktis, proses pembuatannya pun hampir mustahil gagal.
Namun, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan di antara jenis roti yang dipilih. Dilansir dari Real Simple, tidak semua roti bisa menyerap campuran telur dan susu dengan baik tanpa menjadi lembek atau hancur.
Penulis buku masak, David Leite, mengungkapkan bahwa salah satu roti terbaik untuk membuat French toast adalah roti sobek manis.
Roti sobek manis memiliki tekstur lebih padat dibandingkan beberapa jenis roti lainnya. Hal ini membuatnya lebih mudah menyerap campuran telur dan susu dalam jumlah cukup banyak tanpa mudah hancur.
Roti tawar biasa juga sebenarnya tetap bisa digunakan. Namun, teksturnya cenderung terlalu lembek setelah direndam sehingga berisiko hancur saat dimasak.
Agar French toast terasa lebih enak, kamu bisa mencontek tips dari Leite di bawah ini.
French toast kamu siap disantap! Resep simpel ini bisa kamu sajikan dengan toping sesuai selera, seperti selai cokelat atau buah-buahan segar.
(Agustina Wulandari )
Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.