5 Tanaman Hias yang Bawa Rezeki dan Hoki ke Rumah

JAKARTA – Mempercantik rumah tak selalu harus dengan dekorasi mahal. Menambahkan tanaman hias bisa jadi pilihan untuk membuat ruangan terasa lebih segar sekaligus mempercantik tampilan interior.

Menariknya, dalam kepercayaan Feng Shui, beberapa tanaman hias juga dipercaya melambangkan keberuntungan, kekayaan, dan kemakmuran. Karena itu, tanaman tertentu kerap ditempatkan di sudut rumah atau area kerja untuk menghadirkan energi positif.

Meski begitu, kepercayaan tersebut tidak berarti tanaman bisa mendatangkan kekayaan secara langsung. Manfaat yang lebih nyata adalah tanaman dapat memperindah ruangan dan membuat suasana rumah terasa lebih nyaman.

Dikutip dari Times of India, berikut lima tanaman yang dipercaya bisa membawa rezeki dan hoki ke rumah.

1. Money Tree

Money Tree memiliki daun hijau yang rimbun dan batang yang terkadang dianyam sehingga tampilannya menarik sebagai dekorasi rumah. Tanaman ini bisa diletakkan di sudut tenggara rumah atau di atas meja kerja.