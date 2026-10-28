Baju Putih Lebih Cocok Dipakai saat Cuaca Panas, Ini Alasannya

MEMILIH pakaian saat musim panas bukan hanya soal penampilan, tetapi juga kenyamanan tubuh ketika beraktivitas di tengah cuaca terik. Salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah baju putih.

Selain mudah dipadukan dengan berbagai gaya, pakaian berwarna putih memiliki kemampuan memantulkan sebagian besar cahaya yang mengenainya. Hal ini membuatnya menjadi pilihan menarik untuk digunakan saat cuaca panas, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Namun, warna pakaian bukan satu-satunya faktor yang menentukan kenyamanan. Jenis kain, ketebalan bahan, dan potongan pakaian juga berperan penting dalam membantu tubuh tetap terasa sejuk. Lantas, mengapa baju putih cocok dipakai saat cuaca panas?

1. Membantu Memantulkan Sinar Matahari

Dilansir dari Inti Fashions, salah satu alasan baju putih cocok dikenakan saat cuaca panas adalah kemampuannya memantulkan lebih banyak cahaya matahari dibandingkan pakaian berwarna gelap. Sebaliknya, pakaian berwarna hitam cenderung menyerap lebih banyak cahaya tampak dan mengubah energi cahaya tersebut menjadi panas.

Karena itu, ketika berada di bawah sinar matahari langsung, permukaan kain putih umumnya dapat terasa lebih sejuk dibandingkan kain hitam dengan bahan dan kondisi yang serupa. Meski demikian, tingkat kenyamanan tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti jenis kain, ketebalan pakaian, dan sirkulasi udara di sekitar tubuh.

2. Membantu Tubuh Tetap Nyaman saat Beraktivitas

Cuaca panas dapat membuat tubuh lebih cepat berkeringat, terutama ketika melakukan aktivitas fisik di luar ruangan. Memilih pakaian putih dapat membantu mengurangi penyerapan radiasi matahari pada permukaan kain.

Namun, bukan berarti baju putih secara langsung mencegah keringat atau menghilangkan rasa lelah akibat panas. Agar tubuh tetap nyaman, pilih pakaian yang ringan, tidak terlalu ketat, dan memungkinkan udara bersirkulasi dengan baik.

Kombinasi warna yang tepat dan bahan yang nyaman dapat membantu mendukung aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan kaki, bekerja, hingga menikmati waktu liburan.

3. Padukan dengan Bahan Katun atau Linen

Selain warna, bahan pakaian juga perlu diperhatikan saat memilih outfit untuk cuaca panas. Katun dan linen bisa menjadi pilihan karena karakteristiknya yang relatif nyaman untuk digunakan sehari-hari.

Keduanya dapat membantu menyerap kelembapan dan mendukung sirkulasi udara, meskipun tingkat kenyamanannya bergantung pada jenis tenunan, ketebalan, serta konstruksi kain. Ada beberapa bahan yang bisa dipertimbangkan.

Pertama, katun. Nyaman untuk penggunaan sehari-hari dan memiliki kemampuan menyerap kelembapan.

Kedua, linen. Memiliki tekstur khas dan tenunan yang dapat mendukung aliran udara, sehingga cocok untuk tampilan santai.

Ketiga, campuran bahan ringan. Bisa menjadi alternatif jika memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas. Untuk cuaca panas, pilih bahan yang tidak terlalu tebal dan terasa nyaman ketika bersentuhan dengan kulit.