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HOME WOMEN LIFE

Suka Tanaman Hias tapi Punya Hewan Peliharaan? Ini 5 Pilihan yang Aman di Rumah

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |09:05 WIB
Suka Tanaman Hias tapi Punya Hewan Peliharaan? Ini 5 Pilihan yang Aman di Rumah
Tanaman di rumah. (Foto: Freepik)
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MEMELIHARA tanaman hias di rumah bisa membuat rumah terlihat asri. Namun, bagi pemilik hewan peliharaan atau anabul, jangan pilih tanaman sembarangan karena beberapa tanaman hias mengandung zat beracun jika tergigit atau tertelan.

Dilansir dari The Spruce, berikut lima tanaman hias yang bisa menjadi pilihan bagi pemilik anabul.

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1. Pakis Boston

Pakis Boston memiliki daun hijau rimbun yang tumbuh melengkung. Tanaman ini cocok untuk menghiasi teras teduh, kamar mandi yang memiliki pencahayaan cukup, atau sudut rumah yang lembap. Pakis Boston juga lebih cocok ditempatkan di area dengan cahaya tidak langsung.

2. Tanaman Pisang

Tanaman pisang juga dapat menjadi pilihan bagi pemilik hewan peliharaan yang ingin menghadirkan nuansa tropis di rumah. Daunnya yang lebar membuat tanaman ini cocok menjadi dekorasi di area yang cukup luas, seperti teras atau halaman.

Tanaman pisang membutuhkan cahaya matahari yang cukup, penyiraman teratur, dan media tanam yang kaya nutrisi. Beberapa varietas berukuran kecil juga dapat ditanam di dalam pot.

 

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