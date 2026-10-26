Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Aroma Vagina Menyengat dan Keputihan Berbusa, Waspadai Tanda Infeksi Ini

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |23:05 WIB
Aroma Vagina Menyengat dan Keputihan Berbusa, Waspadai Tanda Infeksi Ini
Ilustrasi kenali aroma vagina menyengat dan keputihan berbusa. (Foto: dok drobotdean/Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Perubahan aroma pada organ intim wanita sering kali membuat khawatir, tetapi tidak sedikit pula yang enggan membicarakannya karena dianggap tabu. Padahal, mengenali aroma vagina merupakan salah satu cara penting untuk mendeteksi gangguan kesehatan, termasuk potensi infeksi menular seksual (IMS).

Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, dr. Vinna, membagikan edukasi mengenai indikasi penyakit menular seksual yang dapat dikenali melalui aroma dan kondisi keputihan wanita. Hal tersebut disampaikannya dalam unggahan video podcast bersama Dokter Spesialis Andrologi, dr. Jefry Tribowo, di akun Instagram keduanya pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Menurut dr. Vinna, keluhan aroma yang muncul pada organ intim sangat erat kaitannya dengan masalah keputihan. Ia menjelaskan bahwa organ kewanitaan secara alami memiliki aroma khas yang dapat berubah tergantung siklus hormonal, terutama saat mendekati masa menstruasi.

"Itu karena keputihan tadi. Kalau normal tuh kan ya vagina yang jauh dari masa menstruasi. Kalau menstruasi berbau juga," kata dr. Vinna, dikutip Minggu (25/10/2026).

“Karena memang meningkat kan, hormon estrogen meningkat, terus cairan akan bertambah, sehingga lebih bau tapi baunya belum busuk, bau vagina. Apalagi kalau udah mau mens kayak rasa kayak ada campur dengan bau darah,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/612/3238514//seks-RZDn_large.jpg
Benarkah Ukuran Penis Terlalu Besar Bikin Vagina Sakit? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/612/3238512//vagina-ctKW_large.jpg
5 Tips agar Vagina Tidak Longgar, Bisa Lakukan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/482/3238511//vagina-mKaF_large.jpg
Pakai Celana Ketat Bisa Bikin Vagina Infeksi? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/482/3238510//seks-UGXt_large.jpg
Vagina Terasa Longgar saat Berhubungan Seks? Kenali Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/612/3236399//penis-FG5L_large.jpg
Benarkah Ukuran Penis Orang Gemuk Lebih Kecil? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/482/3233627//penis-fixE_large.jpg
Benarkah Penis Jadi Mengecil saat Pria Stres? Ini Penjelasan Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement