ISPU Palangkaraya Tembus 1.500, Menkes Tegaskan Fasilitas Kesehatan Harus Terus Siaga

JAKARTA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung penanganan dampak kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah baru-baru ini.

Menkes Budi menjelaskan, kondisi udara di sana tergolong sangat berat karena angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat melonjak berkali-kali lipat dari ambang batas aman.

"Kemarin saya datang ke Palangka Raya karena ini adalah provinsi dan kota yang ISPU-nya paling tinggi, di atas 1.000-an. Ya, saya melihat kondisinya memang berat, sih. Di atas 200 itu sudah merah, sudah berbahaya. Di atas 300, sangat berbahaya. Ini bayangkan bisa sampai 1.200, 1.500," kata Budi kepada awak media di kantornya, Senin (26/10/2026).

Terkait aksi dirinya yang sempat viral di media sosial saat mencoba langsung tabung oksigen di puskesmas setempat, Budi meluruskan bahwa hal itu lakukan untuk memastikan peralatan medis bekerja dengan benar dan siap pakai bagi warga.

"Kemarin saya coba tuh yang viral sebenarnya saya lagi nyoba bener jalan apa enggak, kan? Kadang-kadang kan ada tabungnya, tapi enggak jalan. Kita coba, ternyata jalan. Dan itu kan ada kapasitas volumenya yang harus bisa diatur, tergantung dari saturasi ya," tuturnya.