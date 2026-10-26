Kangen Band Pilih Road Trip demi Tampil di Palembang meski Kabut Asap, Tuai Pujian

Kangen Band tetap tampil di Palembang lewat jalur darat. (Foto: dok TikTok/Official Kangen Band)

JAKARTA - Kangen Band menuai apresiasi setelah tetap berangkat ke Palembang, Sumatera Selatan, untuk memenuhi jadwal manggung di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah tersebut, Sabtu (24/10/2026).

Berbeda dengan sejumlah penyanyi lain yang memilih mundur demi mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan, Andika Mahesa dan kawan-kawan justru rela menempuh perjalanan darat agar bisa tetap menghibur masyarakat.

Melalui video yang diunggah di akun TikTok Official Kangen Band, Andika menyampaikan bahwa Kangen Band sedang dalam perjalanan menuju Palembang. Ia mengatakan rombongannya memilih jalur darat agar bisa sampai ke lokasi dan menjalankan tugas mereka sebagai penghibur.

“Halo, kami dari Kangen Band! Bismillah, hari ini kami akan berjalan menuju Kota Palembang via jalur darat,” ujar Andika dalam video tersebut.

Andika menjelaskan, keputusan untuk tetap berangkat diambil dengan harapan kehadiran mereka bisa memberikan sedikit kebahagiaan bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana dan kabut asap.

“Nah, ini harus dipaksakan karena kenapa, dengan adanya bencana di Palembang, semoga dengan hadirnya kita bisa menghibur hati teman-teman di sana,” tuturnya.