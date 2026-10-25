Menkes Budi Ungkap 3 Indikator Gejala akibat Kabut Asap Karhutla, Ini Penanganannya

JAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi saat ini. Hal itu memberikan dampak kabut asap pekat yang bisa memicu gangguan kesehatan masyarakat. Mengingat risikonya yang cukup tinggi, penting bagi setiap orang untuk peka terhadap sinyal dan reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan panduan praktis berupa tiga indikator warna Hijau, Kuning, dan Merah untuk membantu masyarakat menentukan penanganan kesehatan yang tepat saat terpapar dampak kabut asap karhutla.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Budi menekankan pentingnya respons cepat dan tepat berdasarkan tingkat keparahan gejala yang dirasakan.

"Kalau kalian sudah mulai batuk-batuk, kalian mesti tahu kapan masih tetap di rumah, kapan sudah harus datang ke Puskesmas atau IGD rumah sakit," ujar Budi, dikutip Minggu (25/10/2026).

Indikator pertama adalah hijau yang mengartikan bahwa kamu masih bisa melakukan pemulihan secara mandiri di rumah. Fase ini berlaku saat paparan asap mulai memicu keluhan ringan, seperti tenggorokan gatal dan batuk-batuk kecil. Masyarakat diimbau untuk fokus pada pemulihan mandiri tanpa perlu terburu-buru ke fasilitas kesehatan.