Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Ungkap 3 Indikator Gejala akibat Kabut Asap Karhutla, Ini Penanganannya 

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |14:05 WIB
Menkes Budi Ungkap 3 Indikator Gejala akibat Kabut Asap Karhutla, Ini Penanganannya 
Menkes Budi ungkap 3 indikator gejala akibat kabut asap karhutla. (Foto: dok Instagram/bgsadikin)
A
A
A

JAKARTA - Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi saat ini. Hal itu memberikan dampak kabut asap pekat yang bisa memicu gangguan kesehatan masyarakat. Mengingat risikonya yang cukup tinggi, penting bagi setiap orang untuk peka terhadap sinyal dan reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan panduan praktis berupa tiga indikator warna Hijau, Kuning, dan Merah untuk membantu masyarakat menentukan penanganan kesehatan yang tepat saat terpapar dampak kabut asap karhutla.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Budi menekankan pentingnya respons cepat dan tepat berdasarkan tingkat keparahan gejala yang dirasakan.

"Kalau kalian sudah mulai batuk-batuk, kalian mesti tahu kapan masih tetap di rumah, kapan sudah harus datang ke Puskesmas atau IGD rumah sakit," ujar Budi, dikutip Minggu (25/10/2026).

Indikator pertama adalah hijau yang mengartikan bahwa kamu masih bisa melakukan pemulihan secara mandiri di rumah. Fase ini berlaku saat paparan asap mulai memicu keluhan ringan, seperti tenggorokan gatal dan batuk-batuk kecil. Masyarakat diimbau untuk fokus pada pemulihan mandiri tanpa perlu terburu-buru ke fasilitas kesehatan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/340/3250073//gubernur_kalimantan_tengah_agustiar_sabran_bersama_pangdam_xxiitambun_bungai_zainul_arifin-qcVl_large.jpg
Gubernur Kalteng dan Pangdam Tanam Pohon di Tumbang Nusa, Upaya Pemulihan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/337/3250072//menkes-iVoj_large.jpg
Menkes Budi Klarifikasi Foto Pakai Oksigen di Kalteng: Bukan karena Sesak Napas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/320/3250047//karhutla-b2pZ_large.jpg
Cegah Karhutla, Revisi Aturan Bakar Lahan Perlu Didukung Anggaran dan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/482/3250063//menkes_budi_gunadi_sadikin-8kzD_large.jpg
Menkes Budi Buka Suara soal Foto Pakai Oksigen saat Kunjungan ke Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/337/3250044//kebakaran_hutan-FUNr_large.jpg
BNPB: 17.942 Hektare Lahan Karhutla Masih Belum Padam, Kalteng Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/340/3250009//karhutla_way_kambas-ZNcb_large.jpg
Karhutla Way Kambas Belum Padam, 40 Hektare Masih Terbakar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement