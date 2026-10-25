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Menkes Budi Buka Suara soal Foto Pakai Oksigen saat Kunjungan ke Kalteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |11:05 WIB
Menkes Budi Buka Suara soal Foto Pakai Oksigen saat Kunjungan ke Kalteng
Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: dok Instagram/bgsadikin)
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JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meluruskan narasi yang beredar di media sosial terkait foto dirinya menggunakan tabung oksigen saat berkunjung ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Dia membenarkan foto tersebut, tetapi menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami sesak napas seperti yang dinarasikan.

Foto yang beredar memperlihatkan Budi duduk sambil menggunakan tabung oksigen. Foto itu disertai narasi yang menyebut dirinya belum 24 jam berada di Kalteng, tetapi sudah tidak kuat menghadapi asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Narasi tersebut juga mengaitkan kondisi Budi dengan pernyataannya yang meminta masyarakat segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Namun, dalam unggahan itu, Budi disebut mengalami sesak napas hingga harus menggunakan oksigen.

Menanggapi narasi tersebut, akun Instagram Budi mengunggah video lengkap kunjungannya ke Kalteng. Dalam video itu, Budi terlihat mengunjungi Rumah Oksigen dan Bus Oksigen di Palangka Raya.

Saat berada di Rumah Oksigen, Budi duduk sambil menggunakan oksigen. Dia mengaku merasakan manfaat dari fasilitas tersebut, termasuk peningkatan saturasi oksigen.

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