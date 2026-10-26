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Kanye West Pakai Jam Tangan Rp24,4 Miliar saat Konser di Indonesia, Bertabur Berlian  

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |21:05 WIB
Kanye West Pakai Jam Tangan Rp24,4 Miliar saat Konser di Indonesia, Bertabur Berlian  
Kanye West pakai jam tangan mewah. (Foto: dok ist)
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JAKARTA - Penampilan Kanye West saat menggelar konser di Indonesia tak hanya mencuri perhatian lewat aksi panggungnya. Rapper asal Amerika Serikat itu juga menjadi sorotan karena jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. 

Harganya pun fantastis, mencapai sekitar Rp24,48 miliar. Jam tangan yang dikenakan Kanye diketahui merupakan Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked dengan referensi 15469BC.ZZ.1260BC.01. 

Dikutip dari unggahan Instagram fashion_selebriti, jam tangan tersebut dibanderol sekitar USD1,36 juta atau setara Rp24,48 miliar dengan kurs Rp18.000 per dolar AS.

Model ini memiliki tampilan yang khas dengan desain openworked, yakni bagian mesin jam yang sengaja dibuat terbuka sehingga mekanisme di dalamnya dapat terlihat dari sisi depan.

Jam tangan mewah yang dikenakan Kanye hadir dengan casing dan bezel berbahan emas putih 18 karat. Bagian bezel-nya dihiasi berlian potongan baguette yang memberikan kesan mewah sekaligus mencolok.

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