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HOME WOMEN FOOD

6 Tanaman Herbal Dapur yang Bisa Ditanam di Dalam Rumah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |08:05 WIB
6 Tanaman Herbal Dapur yang Bisa Ditanam di Dalam Rumah
Ilustrasi tanaman herbal. (Foto: dok azerbaijan_stockers/Magnific)
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JAKARTA – Memiliki tanaman herbal di rumah bisa menjadi cara praktis untuk mendapatkan bahan masakan segar kapan saja. Selain membuat dapur terlihat lebih asri, tanaman herbal juga bisa memberikan aroma alami yang menyenangkan.

Kabar baiknya, sejumlah tanaman herbal bisa tumbuh di dalam rumah sepanjang tahun asalkan mendapatkan pencahayaan, air, dan perawatan yang sesuai. Bahkan, kamu tak harus memiliki halaman luas karena beberapa jenis tanaman bisa tumbuh dengan baik di dalam pot kecil dekat jendela.

Mengutip Southern Living, ada enam tanaman herbal yang cocok ditanam di dalam rumah, mulai dari daun kucai hingga oregano.

1. Kucai

Kucai atau chives termasuk tanaman herbal dari keluarga bawang yang bisa tumbuh selama bertahun-tahun. Tanaman ini cocok ditanam di pot dan bisa dimanfaatkan sebagai tambahan berbagai hidangan, seperti telur, sup, atau tumisan.

Agar tumbuh subur, jaga media tanam tetap sedikit lembap dan pangkas daunnya secara rutin. Kamu bisa memanen beberapa helai daun sesuai kebutuhan tanpa harus mencabut seluruh tanaman.

2. Ketumbar

Daun ketumbar. (Foto: Mrsiraphol/Freepik)
Daun ketumbar. (Foto: Mrsiraphol/Freepik)

      
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