Beda Tekstur Beda Cara, Ini Langkah Tepat Mengeringkan Rambut Secara Alami

SETELAH keramas, sebagian orang lebih suka membiarkan rambut kering sendiri tanpa bantuan hair dryer. Cara ini sering dianggap lebih aman karena rambut tidak terkena panas.

Namun, ternyata mengeringkan rambut secara alami juga punya kekurangan, lho! Dilansir dari InStyle, peluang terjadinya kerusakan rambut akan semakin besar apabila rambut dibiarkan basah dalam waktu yang lama.

Agar rambutmu tetap dalam kondisi sehat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengeringkan rambut. Ayo, kita simak penjelasannya di bawah ini.

1. Rambut Keriting dan Ikal

Menjaga kelembapan menjadi kunci utama saat mengeringkan rambut keriting dan ikal secara alami. Pakar rambut keriting, Rozlynn Salazar, menyarankan untuk menggunakan sampo dan kondisioner yang menutrisi rambut.

Setelah keramas, aplikasikan kondisioner tanpa bilas menggunakan jari, mulai dari akar hingga ujung rambut. Cara ini membantu menjaga kelembapan sekaligus membentuk ikal sesuai keinginan.

Untuk hasil akhir yang lebih berkilau, tambahkan beberapa tetes minyak rambut untuk mengurangi lapisan kaku yang terkadang terbentuk setelah menggunakan gel.

2. Rambut Bergelombang

Untuk rambut bergelombang, uraikan kusut menggunakan jari atau sisir yang lembut. Setelah itu, aplikasikan produk penata rambut sambil meremas rambut perlahan dari ujung ke atas.

Gunakan gel dengan daya tahan ringan untuk mengurangi rambut mengembang sekaligus mempertahankan bentuk gelombang. Jika ingin rambut terlihat lebih bervolume, mousse penambah volume bisa menjadi pilihan.