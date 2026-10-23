Deretan Kado Spesial Diva Azzura untuk Na Daehoon, Ada Couple Tee sampai Selimut Buatan Sendiri!

DERETAN kado spesial Diva Azzura untuk Na Daehoon akhirnya diketahui. Ada couple tee sampai selimut buatan Diva Azzura sendiri.

Ya, momen ulang tahun pastinya identik dengan berbagai kado spesial yang diberikan untuk orang terkasih. Seperti yang dilakukan oleh Selebgram, Diva Azzura yang memberikan banyak hadiah spesial untuk merayakan ulang tahun sang kekasih, Na Daehoon.

Lewat sebuah video yang diunggah di akun TikTok miliknya, Diva membagikan persiapannya saat mempersiapkan berbagai hadiah spesial bagi anggota kekasih di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 22 Oktober 2026.

1. Buat Kado Spesial

Dalam video tersebut, Diva terlihat membagikan berbagai barang yang akan menjadi bahan pembuatan kado spesialnya itu. Tak hanya itu, ia juga turut membagikan momen saat dirinya menemani salah satu anak Na Daehoon saat berbelanja hadiah untuk sang ayah.

Berbagai kejutan itu disiapkan Diva. Pasalnya, Na Daehoon pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah berharap apa-apa bahkan tak melakukan perayaan saya ulang tahunnya.

“Jadi besok Kak Daehoon ulang tahun. Setiap dia ulang tahun, dia selalu bilang dia enggak berharap apa-apa. Bahkan dia sampai bilang ke aku, ‘Pas ulang tahun, aku kan enggak ngapa-ngapain’. Kita bikin ulang tahunnya jadi special tahun ini! Karena aku mau special banget, apalagi diri aku itu selalu dirayakan,” kata Diva, dikutip Jumat (23/10/2026).

“Jadi aku mau merayakan orang-orang terdekat aku juga, biar dia terbawa sama vibes aku yang selalu ceria, masya Allah tabarakallah,” tambah dia.